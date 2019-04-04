Марио Манджукич продлил контракт с "Ювентусом"
Новое соглашение 32-летнего хорватского форварда рассчитано до 2021 года
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич продлил контракт с клубом из Турина. Новое соглашение 32-летнего хорватского форварда со "Старой синьорой" рассчитано до 2021 года. Предыдущий контракт истекал в 2020 году.
В "Ювентус" Манджукич перешел из "Атлетико" летом 2015 года за 21 млн евро. В 159 матчах он забил 43 мяча и сделал 24 голевых передач.
Вместе с "Ювентусом" хорватский нападающий три раза выигрывал чемпионат Италии, столько же раз побеждал в Кубке Италии и дважды выиграл итальянский Суперкубок. Также играл в финале Лиги чемпионов.
Летом прошлого года Манджукич со сборной Хорватии выиграл серебряные медали чемпионата мира. В финальном поединке ЧМ-2018 хорваты уступили Франции – 2:4. А Марио забил первый в истории финалов чемпионата мира автогол. После мундиаля Манджукич завершил выступления за национальную команду.
Марио Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии. На первом месте остается Давор Шукер, забивший 45 мячей за национальную команду.
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