Манджукич попрощался со сборной Хорватии после успешного ЧМ-2018

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На мундиале в России Хорватия дошла до финала

Марио Манджукич. Фото AFP
Марио Манджукич. Фото AFP

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии. На чемпионате мира 2018 года 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призером.

"Никто не идеален. Я упускал моменты, терял мячи, но всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой", – цитирует Манджукича официальный сайт хорватского футбольного союза.

Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии. На первом месте остается Давор Шукер, забивший 45 мячей за национальную команду.

Несколькими днями ранее карьеру в сборной Испании завершил Жерар Пике. Защитник "Барселоны" решил сосредоточиться на клубной карьере.

После провала на ЧМ-2018 карьеру в сборной Германии завершил Марио Гомес. Гомес успел поиграть на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016, но в триумфальном мундиале 2018 года участие не принимал.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
футбол, сборная Хорватии, Марио Манджукич

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Источник:

Championat.ru

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