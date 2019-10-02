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"Мариуполь" стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины

2 октября, 20:16

Азовцы одержали победу над представителем Первой лиги

/ Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

"Маруиполь" обыграл "Рух" из Винников в перенесенном матче третьего предварительного этапа Кубка Украины и пробился в 1/8 финала турнира. Поединок должен был пройти 25 сентября, но его перенесли на неделю вперед из-за матча "Мариуполя" с "Динамо", который в свою очередь был перенесен с августа.

Единственный гол на свой счет записал Горбунов. Отметим, что хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Эрнест, появившийся на поле всего за минуту до этого!

"Рух" – "Мариуполь" – 0:1
Голы: Горбунов (76)

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"Рух": Ильющенков, Сидней, Никитюк, Русин (Банасевич, 46), Кондраков (Эрнест, 76), Дуць, Копина, Бойчук, Мартынюк (Калюжный, 66), Марущка, Заставный

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Горбунов, Тищенко, Петерман (Танковский, 65), Федорчук, Мишнев, Кащук (Чурко, 46), Путря (Вакула, 82)

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Предупреждения: Никитюк (19), Кондраков (44), Мартынюк (52) – Федорчук (45), Петерман (50), Дава (68)

Удаление: Эрнест (77)

Смотрите, как "Мариуполь" проиграл "Динамо" в перенесенном матче 4-готура чемпионата Украины:

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ФК Мариуполь Кубок Украины Рух Винники

Источник: Сегодня|Спорт

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