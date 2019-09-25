Тяжеловесы против представителей низших лиг: расписание и результаты Кубка Украины

В центральном поединке "Карпаты" сыграют с "Ингульцом"

/ Фото: ФФУ

Сегодня пройдут матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины. На этой стадии в игру вступят представители Украинской премьер-лиги. Ранее мы рассказывали, что "Карпаты" усилились нападающим из Уганды, игравшим в бывшей команде Скрипника.

Так, "Карпаты" отправятся в гости к "Ингульцу", "Днепр-1" – к "Агробизнесу", "Олимпик" – к "Кремню", а "Александрия" – к "Диназу".

Поединок "Руха" и "Мариуполя" пройдет второго октября. Встречу перенесли из-за матча мариупольцев с "Динамо". Кстати, мы проведем онлайн матча "Мариуполь" – "Динамо".

Отметим, что победители выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды, занимающие от первого к шестому места УПЛ.

25 сентября, среда

15.00 "Кремень" – "Олимпик"

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15.00 "Агробизнес" – "Днепр-1"

15.00 "Николаев" – "Черноморец"

15.00 "Диназ" – "Александрия"

15.30 "Буковина" – "Львов"

16.00 "Минай" – "Волынь"

17.00 "Ингулец" – "Карпаты"

18.00 "Альянс" – "Балканы"

19.00 "Оболонь-Бровар" – "Горняк-Спорт"

Ранее в "Карпатах" разразился скандал: нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое место. Экс-коуч львовян Чижевский заявил, что еще месяц назад за его спиной велись переговоры с Санжаром.

Как "Карпаты" при Чижевском обыгрывали экс-команду Санжара "Олимпик"

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