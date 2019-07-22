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"Мариуполь" в Лиге Европы поедет в Голландию или Швецию

22 июля, 15:10

Поединки третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа

Вратари "Мариуполя" готовятся к сезону
Вратари "Мариуполя" готовятся к сезону. Фото: Instagram

В понедельник, 22 июля, в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. На этой стадии в борьбу за путевку в групповой этап вступает ФК "Мариуполь", занявший в прошлом сезоне четвертое место в Премьер-лиге. Соперником украинской команды будет победитель пары "АЗ Алкмаар" (Голландия) - "Хеккен" (Швеция).

Также соперника по третьему раунду квалификации узнала луганская "Заря". Если во втором раунде отбора луганчане пройдут черногорскую "Будучность", то встретятся с победителем пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

8 августа пройдут первые матчи, 15 августа - ответные поединки. Победители выходят в раунд плей-офф Лиги Европы.

Действующим победителем Лиги Европы является "Челси", который в финале разгромил "Арсенал":

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Подопечные Александра Хацкевича стартуют в еврокубках матчем против бельгийского "Брюгге". Первый матч киевляне сыграют на везде 6-7 августа, ответный – дома 13 августа. Полные результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Тег жеребьевка, Лига Европы, ФК Мариуполь

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Сегодня|Спорт

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