Скоро "Динамо" узнает соперника в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов: онлайн жеребьевки

Команде Хацкевича могут попасть "Истанбул", "Брюге", ЛАСК

Фото: AFP

Сегодня, 22 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором своего соперника узнает также киевское "Динамо". Отметим, что "Динамо" будет идти по пути Представителей лиг. Киевляне попали в список сеянных команд.

Выбери соперника "Динамо" в Лиге чемпионов – опрос

В числе потенциальных оппонентов вице-чемпионов Украины – бельгийский "Брюгге", турецкий "Истанбул" и австрийский ЛАСК. Все эти клубы также заняли второе место в своих лигах по итогам минувшего сезона. В списке несеянных команд также присутствует "Краснодар", однако после военной агрессии России против Украины УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке.

Путь чемпионов:

Сеяные

"Аякс" (Нидерланды)

"Копенгаген" (Дания) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс)

"Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия)

БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)

АПОЕЛ (Кипр) / "Сутьеска" (Черногория)

Несеяные

ПАОК (Греция)

"Карабах" (Азербайджан) / "Дандолк" (Ирландия)

"Марибор" (Словения) / АИК (Швеция)

"Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) / ЧФР (Румыния)

"Валлетта" (Мальта) / "Ференцварош" (Венгрия)

Путь представителей лиг:

Сеяные

"Порту" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина)

"Базель" (Швеция) / ПСВ (Нидерланды)

"Олимпиакос" (Греция) / "Виктория" (Чехия)

Несеяные

"Брюгге" (Бельгия )

"Краснодар" (Россия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

ЛАСК (Австрия)

Первые матчи третьего раунда квалификации состоятся 6-7 августа, а ответные – 13 августа. Если "Динамо" попадет в раунд плей-офф, то снова будет сеяным.

Жеребьевка, напомним, начнется в понедельник, 22 июля, в 13:00 по киевскому времени.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой мерсисайдского клуба со счетом – 2:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Скоро "Динамо" узнает соперника в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов: онлайн жеребьевки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"