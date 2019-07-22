Скоро "Динамо" узнает соперника в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов: онлайн жеребьевки
Команде Хацкевича могут попасть "Истанбул", "Брюге", ЛАСК
Сегодня, 22 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором своего соперника узнает также киевское "Динамо". Отметим, что "Динамо" будет идти по пути Представителей лиг. Киевляне попали в список сеянных команд.
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В числе потенциальных оппонентов вице-чемпионов Украины – бельгийский "Брюгге", турецкий "Истанбул" и австрийский ЛАСК. Все эти клубы также заняли второе место в своих лигах по итогам минувшего сезона. В списке несеянных команд также присутствует "Краснодар", однако после военной агрессии России против Украины УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке.
Путь чемпионов:
Сеяные
"Аякс" (Нидерланды)
"Копенгаген" (Дания) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
"Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)
"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия)
БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)
АПОЕЛ (Кипр) / "Сутьеска" (Черногория)
Несеяные
ПАОК (Греция)
"Карабах" (Азербайджан) / "Дандолк" (Ирландия)
"Марибор" (Словения) / АИК (Швеция)
"Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) / ЧФР (Румыния)
"Валлетта" (Мальта) / "Ференцварош" (Венгрия)
Путь представителей лиг:
Сеяные
"Порту" (Португалия)
"Динамо" Киев (Украина)
"Базель" (Швеция) / ПСВ (Нидерланды)
"Олимпиакос" (Греция) / "Виктория" (Чехия)
Несеяные
"Брюгге" (Бельгия )
"Краснодар" (Россия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)
ЛАСК (Австрия)
Первые матчи третьего раунда квалификации состоятся 6-7 августа, а ответные – 13 августа. Если "Динамо" попадет в раунд плей-офф, то снова будет сеяным.
Жеребьевка, напомним, начнется в понедельник, 22 июля, в 13:00 по киевскому времени.
Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон.
Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой мерсисайдского клуба со счетом – 2:0.
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