Марлос наравне со всеми готовится к матчу против "Манчестер Сити"

"Горняки" провели последнюю ттенивроку перед отправкой в Англию

Донецкий "Шахтер" готовится к выездному матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Утром 5 ноября "горняки" провели заключительную сессию перед отправлением в Великобританию. Тренировка была полностью посвящена тактическим упражнениям.

Лидер полузащиты Марлос уже работает вместе с командой. Также вернулся в общую группу Вячеслав Танковский, который получил тяжелую травму колена еще весной. Вратарь Олег Кудрик начал заниматься в индивидуальном режиме.

Завтра в 10:00 запланирован вылет "Шахтера" в Манчестер. Напомним, после трех туров Шахтер делит 3-4 места в турнирной таблице группы F, имея по два очка. "Манчестер Сити" расположился на первом месте с шестью баллами в активе.

Ранее мы писали, что матч "МанСити" – "Шахтер" будет судить скандальный арбитр. на Евро-2012 Виктор Кашшаи был главным арбитром матча Украина – Англия. Он не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича.

Напомним, что две недели назад в Харькове "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити"– 0:3 (Сильва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 70).











