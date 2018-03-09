"Марсель" дома выиграл у "Атлетика" в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы французский "Марсель" на своем поле обыграл испанский "Атлетик" из Бильбао. Встреча состоялась на стадионе "Велодром" и завершилась победой хозяев – 3:1.

Французский клуб забил гол уже на первой минуте. Точным ударом в ворота Яго Эррерина отметился полузащитник "Марселя" Лукас Окампос. Хавбек Димитри Пайет увеличил преимущество хозяев на 14-й минуте. В концовке первого тайма нападающий "Атлетико" Ариц Адурис сократил отставание своей команды, точно пробив пенальти. Автором последнего гола стал Окампос, оформивший дубль на 57-й минуте.

Ответный матч состоится в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" 15 марта.

В то же время, киевское "Динамо" в Риме выдало шикарный матч с "Лацио". Поединок завершился боевой ничьей – 2:2. За динамовцев классными голами отметились во втором тайме Виктор Цыганков и Жуниор Мароес, а вот Денис Гармаш получил красную карточку после финального свистка и пропустит ответный поединок.

Кроме того, на "Сан Сиро" сегодня сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.