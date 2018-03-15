"Марсель" обыграл обидчика "Зари" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Французский "Марсель" во второй раз обыграл "Атлетик" из Бильбао в 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч в Бильбао завершился со счетом 2:1 в пользу "Марселя".

В первом тайме счет открыл Димитри Пайе, а после перерыва команды обменялись голами – сначала удвоил преимущество гостей Лукас Окампос, а затем Иньяки Уильямс немного подсластил поражение для своей команды.

К тому же "Атлетик" доигрывал матч в меньшинстве – главный бомбардир команды Арис Адурис заработал удаление за 15 минут до финального свистка.

Напомним, что неделю назад "Марсель" дома обыграл "Атлетик" со счетом 3:1.

"Атлетик" – "Марсель" – 1:2

Голы: Уильямс (74) – Пайе (38, пен), Окампос (52)

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес (Нуньес, 44), Иньиго Лекуэ, Де Маркос, Эчейта, Итурраспе, Беньят (Микель Весга, 79), Микель Рико (Сусаета, 23), Кордоба, Иньяки Уильямс, Адурис.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Лопес (Сансон, 78), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 56), Пайет, Окампос, Товен (Сарр, 67), Митроглу.

Предупреждения: Адурис (15), Рами (48), Иньяки Уильямс (61).

Удаление: Адурис (76).