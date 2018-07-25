"Марсель" условно отстранен от еврокубков на один сезон

Вчера, 19:36

Французский клуб наказан за поведение болельщиков

Драка французских фанов на финале Лиги Европы. Фото AFP
Драка французских фанов на финале Лиги Европы. Фото AFP

УЕФА наказал "Марсель" за неоднократные нарушения порядка болельщиками клуба на матчах Лиги Европы-2017/18. Нарушения были зафиксированы в домашних играх с "Лейпцигом" (12 апреля) и "Зальцбургом" (26 апреля), выездной игре с "Зальцбургом" (3 мая) и финале против "Атлетико" (16 мая), который прошел в Лионе.

Фанатам "Марселя" ставят в вину создание давки, вандализм, использование фейерверка и бросание предметов.

"Марсель" был условно отстранен от участия в одном розыгрыше еврокубкового турнира с испытательным сроком в два года. Кроме того, ближайший домашний матч в еврокубках французы проведут при пустых трибунах, а в следующей встрече должны быть закрыты северная и южная трибуны стадиона "Велодром".

Также "Марсель" заплатит штраф в 100 тысяч евро и оплатит "Лиону" ремонт домашнего стадиона, на котором проходил финал Лиги Европы.

Напомним, что "Марсель" в финальном матче Лиги Европы проиграл "Атлетико"- 0:3. Таким образом, "Атлетико" третий раз в своей истории выиграл Лигу Европы, после побед в 2010 и 2012 годах.
футбол, Марсель, еврокубки

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СЭ

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