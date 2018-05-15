Масштабные планы каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" накануне финала Лиги чемпионов
В дни матчей эфир будет полностью посвящен самому престижному клубному турниру планеты
Впервые в истории украинская столица примет финал самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Поединок двух сильнейших команд Европы пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве и будет транслироваться в прямом эфире на канале "Футбол 1".
Телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" также получили статус хост бродкастера (host broadcaster), который предполагает полное производство финала женской Лиги чемпионов и дает возможность быть представленными на "Фестивале чемпионов УЕФА", который пройдет на Крещатике с 24 по 27 мая, в качестве партнеров. Специальная фотозона телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" позволит зрителям окунутся в мир футбольного телевидения, почувствовать себя в роли ведущих, комментаторов и экспертов.
"Очень непросто было получить этот статус. Мы транслировали поединки Лиги
чемпионов, но финал – это отдельная история. Нужно было проработать и согласовать
массу организационных вопросов с УЕФА. Именно нашими усилиями будет произведена
трансляция на весь мир финала Лиги чемпионов женских команд. Это большая честь для
нас, – рассказал директор "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов, – Мы всех
приглашаем на фан-фестиваль Лиги чемпионов, где будет работать наша площадка -
виртуальный тур телевидения. Каждый сможет почувствовать себя и ведущим "Великого
футбола", и футболистом, который дает флеш-интервью после матча и режиссером
прямой трансляции. Безусловно, это будут фотосессии и общение с лицами "Великого
футбола", и с лицами остальных проектов: "Футбол NEWS", "Тур. Online", "Ночь Лиги
чемпионов" и так далее".
Также у всех посетителей фан-зоны телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" будет возможность
сфотографироваться и взять автограф у амбассадоров УЕФА и украинских футбольных
звезд. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, чтобы они тоже
могли взять участие во всех активностях.
25 мая на территории фан-фестиваля пройдет "Турнир чемпионов". В нем примут участие
команды легенд "Реала", легенд "Ливерпуля", легенд Лиги чемпионов и команда друзей
Андрея Шевченко. Турнир будет включать два полуфинальных поединка, матч за 3-е место и
финал. Все 4 матча телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" будут транслировать в прямом
эфире.
26 мая состоится "Турнир каналов "Футбол", в котором примут участия команды фан-
клубов "Реала" и "Ливерпуля", команда ветеранов и команда телеканалов "Футбол". Начало
матчей запланировано на 13:15.
В дни финалов Лиги чемпионов в Киеве эфир телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" будет полностью посвящен самому престижному клубному турниру планеты.
23 мая зрители в прямом эфире смогут увидеть предматчевые пресс-конференции и
тренировки "Вольфсбурга" и "Лиона".
В день финала, 24 мая, начнет работу студия вместе с ведущими Аллой Бублий и Евгеном
Левченко, экспертами Ия Андрущак, Ольгой Овдийчук и Катериной Монзуль,
журналистами Элей Иванюкович и Владой Щегловой.
Финальный поединок начнется в 18:45 и для зрителей, его прокомментирует Андрей
Столярчук.
На следующий день внимание зрителей будет полностью сконцентрировано на мужском
финале Лиги чемпионов. Телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" покажут в прямом эфире все:
от встречи команд до празднования победы.
В день финала, 26 мая, за два часа до начала матча, в 19:00 начнет работу студия "Ніч Ліги
чемпіонів" с ведущим Виталием Плецаном, экспертами Вячеславом Шевчуком и
Михаилом Метревели.
Матч будет комментировать Виктор Вацко.
"Это четвертый финал, и для каждого комментатора большая честь работать на финальном матче. Я считаю, что по уровню финал Лиги чемпионов не уступает финалам чемпионата мира и чемпионата Европы. Это самый сильный турнир на клубном уровне.
Спасибо телеканалу "Футбол" за такую возможность, это большая ответственность
работать на финальном матче, который будет проходить в родной стране и городе,
который стал родным", – рассказал Виктор Вацко.
Главной особенностью четырехдневного марафона станет спецпроект "ChampionsFest",
который будет начинаться в 10:20, сразу после "Футбол NEWS".
27 мая итог 4-х дневного марафона подведет программа "Великий футбол" с Александром
Денисовым.
Ранее мы писали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna.
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