Масштабные планы каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" накануне финала Лиги чемпионов

Впервые в истории украинская столица примет финал самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Поединок двух сильнейших команд Европы пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве и будет транслироваться в прямом эфире на канале "Футбол 1".

Телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" также получили статус хост бродкастера (host broadcaster), который предполагает полное производство финала женской Лиги чемпионов и дает возможность быть представленными на "Фестивале чемпионов УЕФА", который пройдет на Крещатике с 24 по 27 мая, в качестве партнеров. Специальная фотозона телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" позволит зрителям окунутся в мир футбольного телевидения, почувствовать себя в роли ведущих, комментаторов и экспертов.

"Очень непросто было получить этот статус. Мы транслировали поединки Лиги

чемпионов, но финал – это отдельная история. Нужно было проработать и согласовать

массу организационных вопросов с УЕФА. Именно нашими усилиями будет произведена

трансляция на весь мир финала Лиги чемпионов женских команд. Это большая честь для

нас, – рассказал директор "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов, – Мы всех

приглашаем на фан-фестиваль Лиги чемпионов, где будет работать наша площадка -

виртуальный тур телевидения. Каждый сможет почувствовать себя и ведущим "Великого

футбола", и футболистом, который дает флеш-интервью после матча и режиссером

прямой трансляции. Безусловно, это будут фотосессии и общение с лицами "Великого

футбола", и с лицами остальных проектов: "Футбол NEWS", "Тур. Online", "Ночь Лиги

чемпионов" и так далее".

Также у всех посетителей фан-зоны телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" будет возможность

сфотографироваться и взять автограф у амбассадоров УЕФА и украинских футбольных

звезд. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, чтобы они тоже

могли взять участие во всех активностях.

25 мая на территории фан-фестиваля пройдет "Турнир чемпионов". В нем примут участие

команды легенд "Реала", легенд "Ливерпуля", легенд Лиги чемпионов и команда друзей

Андрея Шевченко. Турнир будет включать два полуфинальных поединка, матч за 3-е место и

финал. Все 4 матча телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" будут транслировать в прямом

эфире.

26 мая состоится "Турнир каналов "Футбол", в котором примут участия команды фан-

клубов "Реала" и "Ливерпуля", команда ветеранов и команда телеканалов "Футбол". Начало

матчей запланировано на 13:15.

В дни финалов Лиги чемпионов в Киеве эфир телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" будет полностью посвящен самому престижному клубному турниру планеты.

23 мая зрители в прямом эфире смогут увидеть предматчевые пресс-конференции и

тренировки "Вольфсбурга" и "Лиона".

В день финала, 24 мая, начнет работу студия вместе с ведущими Аллой Бублий и Евгеном

Левченко, экспертами Ия Андрущак, Ольгой Овдийчук и Катериной Монзуль,

журналистами Элей Иванюкович и Владой Щегловой.

Финальный поединок начнется в 18:45 и для зрителей, его прокомментирует Андрей

Столярчук.

На следующий день внимание зрителей будет полностью сконцентрировано на мужском

финале Лиги чемпионов. Телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" покажут в прямом эфире все:

от встречи команд до празднования победы.

В день финала, 26 мая, за два часа до начала матча, в 19:00 начнет работу студия "Ніч Ліги

чемпіонів" с ведущим Виталием Плецаном, экспертами Вячеславом Шевчуком и

Михаилом Метревели.

Матч будет комментировать Виктор Вацко.

"Это четвертый финал, и для каждого комментатора большая честь работать на финальном матче. Я считаю, что по уровню финал Лиги чемпионов не уступает финалам чемпионата мира и чемпионата Европы. Это самый сильный турнир на клубном уровне.



Спасибо телеканалу "Футбол" за такую возможность, это большая ответственность

работать на финальном матче, который будет проходить в родной стране и городе,

который стал родным", – рассказал Виктор Вацко.



Главной особенностью четырехдневного марафона станет спецпроект "ChampionsFest",

который будет начинаться в 10:20, сразу после "Футбол NEWS".



27 мая итог 4-х дневного марафона подведет программа "Великий футбол" с Александром

Денисовым.

Ранее мы писали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna.