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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

Вчера, 11:44

Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салу

Минута памяти на стадионе "Нанта"
Минута памяти на стадионе "Нанта". Фото: AFP
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/295/94c/5c629594cd29c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/295/94c/5c629594cd29c.jpg Футбол Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салу

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о погибшем аргентинском футболисте Эмилиано Сале, сообщает официальный сайт УЕФА. Футболисты клубов, которые примут участие в еврокубковых встречах на этой неделе, выйдут на поле в траурных повязках.

Напомним, что 28-летний игрок перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша. Эмилиано Сала погиб в результате травм головы и тела.

Идентифицировать личность аргентинца удалось по отпечаткам пальцев. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.

Ранее мы писали, что ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста.

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Тег Лига чемпионов, минута молчания, Лига Европы, Эмилиано Сала

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Championat.ru

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