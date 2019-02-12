Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания
Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салу
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о погибшем аргентинском футболисте Эмилиано Сале, сообщает официальный сайт УЕФА. Футболисты клубов, которые примут участие в еврокубковых встречах на этой неделе, выйдут на поле в траурных повязках.
Напомним, что 28-летний игрок перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша. Эмилиано Сала погиб в результате травм головы и тела.
Идентифицировать личность аргентинца удалось по отпечаткам пальцев. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.
Ранее мы писали, что ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы
Самолет с футболистом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем
В Англии арестовали фанатов, изображавших самолет: все из-за погибшего футболиста Салы
Два болельщика "Саутгемптона" на трибунах изображали самолет, провоцируя фанатов "Кардифф Сити"