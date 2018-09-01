Мбаппе в одном матче вошел в историю, получил по ноге и был удален с поля

В матче четвертого тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Ним" со счетом 4:2. У парижан отличились Неймар, Анхель ди Мария, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Для последнего этот гол стал 33-м в чемпионате Франции. Теперь 19-летний чемпион мира в составе сборной Франции является лучшим бомбардиром Лиги 1 среди тинейджеров (до 20 лет) в 21-м веке. К примеру, нападающий "Реала" Карим Бензема, играя за "Лион", отличался в воротах соперников лишь 18 раз.

Килиан Мбаппе в игре против "Нима" весь матч получал по ногам, и на четвертой компенсированной минуте нервы футболиста не выдержали. Саванье подрезал Килиана в середине поля и тут же показал судье, что признает свою ошибку. Но Мбаппе в ярости подбежал к обидчику и швырнул того на землю. В результате на поле едва не разгорелась потасовка футболистов двух команд.

Мбаппе получил красную карточку на последних секундах уже выигранного матча и пропустит следующую встречу. Саванье тоже получил удаление за фол на Килиане.