Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Мечты сбываются: 13-летнему переселенцу устроили встречу с директором каналов "Футбол"

7 августа, 14:56

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Егор Бодак вместе с братьями встретился с Александром Денисовым

Фонд Рината Ахметова воплотил в жизнь мечты 13-летнего Егора Бодака, переселенца из прифронтового Березового, Марьинского района, говорится в сюжете на канале "Украина". Мальчик увлекается футболом и мечтает выйти на поле с любимым донецким "Шахтером". Фонд организовал парню и его братьям поездку в Киев, где они встретились с директором каналов Футбол 1/2/3 Александром Денисовым. Мальчикам провели экскурсию по телестудии и позволили посидеть в креслах ведущих.

Реклама

Читайте также: 15 лет Фонду Рината Ахметова: помочь детям услышать мир

"Очень приятно, когда есть шанс сделать что-то для детей, чтобы счастливое мгновение в их жизни случилось. Возможно, не все станут звездами или суперменами, но очень важно передать то тепло и заботу, чтобы они стали сильными, порядочными, добрыми, отзывчивыми людьми, потому что это будущее общество нашей Украины", – признался Денисов.

Футбол для Егора и его братьев имеет еще и лечебный характер. С начало войны на Донбассе дети заболели астмой. Врачи склонялись, что это случилось на психологическом уровне. После переезда в Мариуполь в 2015 году у семьи не было денег приобрести лекарства. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова. Ребятам были выделены дорогостоящие лекарства и продуктовые наборы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол александр денисов Фонд Рината Ахметова

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять