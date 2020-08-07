Мечты сбываются: 13-летнему переселенцу устроили встречу с директором каналов "Футбол"

Фонд Рината Ахметова воплотил в жизнь мечты 13-летнего Егора Бодака, переселенца из прифронтового Березового, Марьинского района, говорится в сюжете на канале "Украина". Мальчик увлекается футболом и мечтает выйти на поле с любимым донецким "Шахтером". Фонд организовал парню и его братьям поездку в Киев, где они встретились с директором каналов Футбол 1/2/3 Александром Денисовым. Мальчикам провели экскурсию по телестудии и позволили посидеть в креслах ведущих.

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"Очень приятно, когда есть шанс сделать что-то для детей, чтобы счастливое мгновение в их жизни случилось. Возможно, не все станут звездами или суперменами, но очень важно передать то тепло и заботу, чтобы они стали сильными, порядочными, добрыми, отзывчивыми людьми, потому что это будущее общество нашей Украины", – признался Денисов.

Футбол для Егора и его братьев имеет еще и лечебный характер. С начало войны на Донбассе дети заболели астмой. Врачи склонялись, что это случилось на психологическом уровне. После переезда в Мариуполь в 2015 году у семьи не было денег приобрести лекарства. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова. Ребятам были выделены дорогостоящие лекарства и продуктовые наборы.

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