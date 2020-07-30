15 лет Фонду Рината Ахметова: помочь детям услышать мир

Специально для малышей с проблемами слуха был создан проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу»

Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова. Поэтому все 15 лет своей работы его Фонд реализует проекты, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье ребенка.

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Так, специально для малышей с проблемами слуха был создан проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". В результате установлено 179 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Среди тех, кому помогли услышать мир, братья Марк и Мирослав из Мариуполя. Их родители – Виктор и Анна – полностью глухие. Супруги надеялись, что детей эта беда обойдет стороной. Но врачи сразу огорчили родителей и диагностировали у сыновей аналогичный диагноз. Супруги были в отчаянии. Анна Рогозянова на языке жестов рассказывает, что непросто находить общий язык со слышащими. И дети уже ощутили это на себе.

"Марку уже шесть лет. Он хочет общаться с другими детьми. Но не может, потому что ничего не слышит. Он пытается детям говорить что-то при помощи рук, но они не хотят с ним дружить", – объясняет Анна.

Врачи подарили надежду – братики могут слышать. Для этого необходимы современные и высокочувствительные слуховые аппараты. Рогозяновы обратились в Фонд Рината Ахметова. Так малыши стали участниками проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" и получили такие необходимые аппараты.

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"По сути, это мини-компьютер с очень тонкими настройками", – говорит Наталья Кузнецова, слухопротезист Мариупольского центра слуха.

"Огромное спасибо Ринату Ахметова за аппараты для наших деток!" – сказала на своем языке Анна Рогозянова.

Еще одним участником проекта стал шестилетний Семен Сибирко, который живет под Киевом. Непоседливый малыш обожает познавать мир, и родителям стоит большого труда уследить за ним. Немалую роль в этом играет диагноз Семена – тугоухость.

Родители переживали, что из-за болезни сын будет отставать в развитии, замкнется в себе.

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"Бывает, что другие детки говорят между собой и смеются, а Семен переживает, что говорят о нем. Он может что-то недослышать и накручивает себя", – поясняет Наталья Сибирко.

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Для нормального развития ребенка необходим современный слуховой аппарат. Но родители живут скромно и позволить себе такую покупку не могли.

"Хотели взять аппараты в кредит, но даже в этом случае могли бы купить самую простую модель. Врач сказала, что такой аппарат не помог бы нашему сыну. Нам посоветовали обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова", – говорит Олег Сибирко, папа мальчика.

Фонд приобрел для ребенка два высокочувствительных слуховых аппарата. Теперь он впервые в жизни смог нормально общаться с родителями и сверстниками.

"Благодарю Фонд и лично Рината Леонидовича за то, что подарил нам эти аппараты. С ними наш ребенок слышит мир так же, как мы. Спасибо, что не оставили нас с бедой один на один", – говорит Наталья.

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С благодарностью говорят о проекте и родители других участников. Так, Галина Роговая советует не бояться слов "слуховой аппарат"!

"Моему сыночку Даниилу качественные слуховые аппараты мы надели в 1,5 года благодаря Фонду Рината Ахметова. В комплексе с ежедневными занятиями Даниил начал усваивать речь", – рассказала женщина.

Как получить помощь по проекту

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.

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