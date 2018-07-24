Менеджер: "Славия" по зубам "Динамо"

Первым соперником "Ди­­намо" в квалификации Лиги чемпионов стала "Славия": 7/8 августа матч в Праге, 14-го в Киеве. Среди других вариантов были "Фенербахче" и "Стандард". Хорошо пражан знает футбольный менеджер Вячеслав Заховайло: "Этот соперник вполне по зубам, — сказал нам специалист, проживающий как раз в Праге. — Шансы есть, и немалые. Все будет зависеть от отношения динамовцев к оппоненту. Сильная сторона "Славии" — в атлетизме. Преимущество в росте и антропометрии будет сказываться при стандартах. Также чехи находятся в хорошей физической форме — сужу по увиденному в последней игре с "Сигмой" (3:0). В то же время у пражан нет такого еврокубкового опыта, как у "Динамо". Тем более у их наставника, еще совсем недавно тренировавшего коллективы 4—5 дивизионов, а полгода назад возглавившего один из лучших клубов страны. Стала ли "Славия" при нем сильнее? Наоборот, слабее. Что же касается игроков, то лидерами являются ветераны — Стох, Гушбауэр, Шкода. Да, в Чехии не хотели видеть в соперниках киевский клуб. Зато я — очень сильно. Почему? Появилась великолепная возможность сходить в Праге на действительно классный футбол".

Ранее мы сообщали, что в Лиги чемпионов изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.