Месси, Моура и Роналду: названа символическая сборная Лиги чемпионов

УЕФА подвел итоги турнира, собрав 20 футболистов в команде года

Алиссон здорово сыграл в финале Лиги чемпионов. Фото: AFP

По завершении еврокубкового сезона УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов. В нее вошли 20 футболистов, которых выбрали технические наблюдатели УЕФА.

Полностью состав символической сборной Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

вратари - Алиссон Беккер ("Ливерпуль") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");

- Алиссон Беккер ("Ливерпуль") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"); защитники – Маттейс де Лигт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль");

– Маттейс де Лигт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"); полузащитники - Мохаммед Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш, Френки де Йонг (оба – "Аякс"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль");

- Мохаммед Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш, Френки де Йонг (оба – "Аякс"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"); нападающие – Давид Нерес, Душан Тадич (оба – "Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм").

Финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира.

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