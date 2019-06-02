Месси, Моура и Роналду: названа символическая сборная Лиги чемпионов
УЕФА подвел итоги турнира, собрав 20 футболистов в команде года
По завершении еврокубкового сезона УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов. В нее вошли 20 футболистов, которых выбрали технические наблюдатели УЕФА.
Полностью состав символической сборной Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
- вратари - Алиссон Беккер ("Ливерпуль") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");
- защитники – Маттейс де Лигт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль");
- полузащитники - Мохаммед Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш, Френки де Йонг (оба – "Аякс"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль");
- нападающие – Давид Нерес, Душан Тадич (оба – "Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм").
Финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира.
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