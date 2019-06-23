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Между "Динамо" и "Альбасете": Зозуля назвал условие, при котором готов остаться в Сегунде

23 июня, 11:47

29-летний украинский нападающий может сохранить свою нынешнюю прописку. Идут тяжелые переговоры

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es
Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es.

Нападающий Роман Зозуля и "Альбасете" не могут договориться о продлении контракта. Об этом сообщает испанское издание Marca. По данным источника, причина в том, что Зозуля запросил у испанского клуба слишком большую зарплату. Ранее сообщалось, что у Зозули есть предложения от ряда клубов Примеры, таких как "Хетафе", "Вальядолид", "Гранада", а также от киевского "Динамо". Тогда как контракт 29-летнего Зозули с "Альбасете" действует до 30 июня. Он бы автоматически продлевался, если бы клуб вышел в Примеру.

Но так как "Альбасете" по сумме двух матчей уступил в плей-офф "Мальорке" и остался на следующий сезон в Сегунде, то Зозуля вправе уже этим летом уйти без какой бы то ни было компенсации. То есть, тому же "Динамо" он может достаться совершенно бесплатно как свободный агент. Отметим, что в завершившемся сезоне Зозуля сыграл за "Альбасете" 37 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

Напомним, Роман Зозуля не раз заявлял, что ему нравится в Испании в бытовом плане. Однако там ему то и дело приходится отвечать на неспортивные обвинения. Сродни тому, что прозвучало от лидера местной левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиаса. Депутат вспомнил историю с бойкотом фанатами "Райо Вальекано" перехода футболиста два года назад и обозвал украинца нацистом и расистом. Клуб украинца "Альбасете" выступил с официальным заявлением, в котором заявил об абсолютной поддержке Зозули.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в Испании намекнули на конфликт Романа Зозули с Андреем Шевченко. Забивной украинец из "Альбасете" – нарасхват у клубов Примеры, но при этом не нужен своей сборной.

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Тег Альбасете, Роман Зозуля

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Источники:

Marca , Сегодня|Спорт

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