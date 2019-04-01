В Испании намекнули на конфликт Романа Зозули с Андреем Шевченко

Украинец из "Альбасете" – нарасхват у клубов Примеры, но при этом не нужен своей сборной

Зозуля забил восемь голов за "Альбасете" в этом сезоне. Фото: Twitter

В Испании намекнули на конфликт Романа Зозули с Андреем Шевченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c38/9bc/5c5c389bc2726.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c38/9bc/5c5c389bc2726.jpg 2019-04-01T16:15:00+03:00 Футбол Украинец из "Альбасете" - нарасхват у клубов Примеры, но при этом не нужен своей сборной

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, записавший на свой счет 8 голов в 26 матчах Сегунды, стал трансферной целью сразу нескольких клубов высшего испанского дивизиона.

Накануне Зозулю прорвало - украинец впервые с февраля отличился голом в матче Сегунды. В поединке с "Тенерифе" (2:2) Роман откликнулся на навес с фланга и пробил головой над голкипером.

Сразу после этого агент 29-летнего нападающего Владимир Кузьменко сделал резонансное заявление. "Если "Альбасете" не начнет с нами вести переговоры по продлению контракта, все возможно", – сказал агент, намекая на возможный уход Зозули летом в "Хетафе" – четвертый клуб нынешней Примеры.

Однако, по словам журналиста испанского издания El Digital de Albacete Уго Пиньи, у Романа Зозули есть и другие варианты в Примере. "Им интересуется не только "Хетафе", но и другие клубы Ла Лиги", – заявил Пинья.

Кстати, Пинья выразил недоумение, почему Андрей Шевченко не вызвал Романа Зозую в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом: "Да, это сильно удивляет. В составе "Альбасете" есть немало уступающих ему в классе игроков, которые представляют свои национальные сборные. Но Шевченко уже внес его в резервный список на последние матчи. Кстати, это возмутило окружение Зозули, которого вроде бы даже не предупредили персонально".

Как сообщалось ранее, форвард, оказавшийся ненужным сборной Украины, удостоился комплиментов от легенды "Реала". "Он лучший в "Альбасете". Лично мне Зозуля очень нравится", – сказал Фернандо Морьентес.

Также сообщалось, что испанские фанаты сошли с ума: во время матча они скандировали "Зозуля умри".

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