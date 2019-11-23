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"Милан" – "Наполи": где смотреть матч бывшей и нынешней команд Анчелотти в чемпионате Италии

23 ноября, 16:41

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане пройдет встреча именитых команд севера и юга страны

"Милан" - "Наполи"

"Милан" - "Наполи"

В субботу и воскресенье пройдут все 10 матчей 13-го тура итальянской Серии А. Расписание и все результаты можно узнать на нашем сайте.

Одним из самым ожидаемых матчей состоится на знаменитом стадионе "Сан-Сиро", где "Милан" примет "Наполи". Обе команды сейчас переживают не самые лучшие времена: миланская команда занимает лишь 14-е место, а неаполитанская – седьмое. Примечательным же будет то, что на некогда родной стадион приедет тренер Карло Анчелотти, переживший с "Миланом" много славных страниц истории, а ныне работающий с "Наполи". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, в Украине его можно посмотреть на телеканале "Футбол 1"и платформе OLL.TV.

Смотрите, как перед паузой на международные матчи "Милан" сопротивлялся в Турине "Ювентусу", но все же уступил – 0:1.

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Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям: коэффициент на их победу – около 2.40, тогда как на успех хозяев – 3.15. Ожидается, что в матче забьют 2-3 мяча.

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