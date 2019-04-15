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"Милан" отцепил "Лацио" из гонки за Лигу чемпионов: обзор футбольных чемпионатов "Большой пятерки"

Сегодня, 08:45

Как прошли выходные в ведущих европейских футбольных чемпионатах

На "Сан Сиро". Милинкович-Савич объясняет Кэссье, что из Мусаккио хотел сделать муссаку. Гаттузо - против
На "Сан Сиро". Милинкович-Савич объясняет Кэссье, что из Мусаккио хотел сделать муссаку. Гаттузо - против. Фото: AFP

"Милан" принимал "Лацио" в матче, от которого зависела судьба четвертой путевки в Лигу чемпионов. И судьба Дженнаро Гаттузо у руля "россонери". Настоящая баталия развернулась на "Сан-Сиро" в концовке встречи. Арбитр Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота римлян, но после просмотра повтора отменил свое решение. А менее чем через минуту снова назначил, уже за другой фол. Это повергло алленаторе "Лацио" Симоне Индзаги в шок и привело к его удалению. А приговор исполнил Кэссье – 1:0. В компенсированное время гости требовали пенальти в ворота "Милана" – якобы Родригес сфолил против Миленковича-Савича, но рефери не поддался на уговоры. После финального свистка вспыхнула потасовка, Миленкович-Савич кинулся на Мусаккио, их разнял Гаттузо. После хавбек "Милана" Бакайоко поменялся футболками с Франческо Ачерби и пошел показывать трофей к трибуне фанатов "россонери". Того самого Ачерби, который накануне заявил: "У нас один за всех и все за одного. В отличие от "Милана". Защитник римлян написал в соцсети: "Я разочарован, потому что поменялся футболками, чтобы положить конец конфликту, а не наоборот". Французу из "Милана" пришлось оправдываться: "Это было в шутку. Прошу прощения у Ачерби, если он обиделся". Как и Гаттузо: "Приносим извинения. Пришло время большим клубам ограничивать своих футболистов в соцсетях. Они должны концентрироваться на тренировках, а не стучать пальцами по своим телефонам". По другому поводу негодовал спортивный директор "Лацио" Игли Таре: "Мусаккио упал при минимальном контакте, будто его застрелили, при этом судья не увидел 100-процентный пенальти на Миленковиче-Савиче".

"Ювентус" упустил возможность уже в эту субботу оформить чемпионство, неожиданно проиграв "СПАЛу" (1:2).

Испания. "Барселона" приехала в гости к "Уэске" без группы лидеров и сыграла наполовину резервным составом. Эрнесто Вальверде даже позволил дебютировать сенегальцу Ваге и французу Тодибо. О том, что Месси пропустит матч, стало известно заранее, на что "Уэска" отреагировала шуткой в Twitter: "Мы прочитали, что быстрый аргентинский дриблер, который реализует все свои голевые моменты, не сыграет. Но вообще-то Эзекиель Авила (форвард хозяев) точно готов сыграть! Вообще не понимаем, о чем речь!". В итоге абсолютный аутсайдер смог отобрать очки у единоличного лидера (0:0). Форвард "Атлетико" Диего Коста дисквалифицирован за оскорбление арбитра матча против "Барсы" Хиля Мансано на 8 матчей. Апелляция "матрасников" была отклонена. Без бразильского испанца команда Симеоне обыграла "Сельту" (2:0).

Англия. "МЮ" перед выездом к "Барселоне" на ответный матч ЛЧ вырвал победу над "Вест Хэмом" (2:1) благодаря дублю Погба с пенальти. И установил клубный рекорд по количеству 11-метровых в чемпионате за сезон (12). "Соперник играл лучше нас. Нам повезло", – констатировал тренер манкунианцев Сульшер. "Тоттенхэм" уничтожил "Хаддерсфилд" (4:0), а Лукас Моура стал четвертым бразильцем в истории АПЛ, оформившим хет-трик. Форвард "Бернли" Эшли Барнс во время матча с "Кардиффом" (2:0) столкнулся с защитником соперников Джо Барнеттом. За этим последовала незначительная стычка, которую Барнс решил предотвратить, дважды поцеловав оппонента в нос, за что получил желтую карточку.

Германия. Игроки "Баварии" Левандовский и Коман подрались на тренировке команды. Причина – недовольство игрой друг друга. Француз считает, что поляк слишком зациклен на голах и чересчур тянет одеяло на себя, а поляку просто не нравится стиль игры партнера. Их разняли Зюле и Боатенг, а Нико Ковач удивил всех, не выгнав нарушителей с тренировки. Позже тренер заявил: "Мы обсудили все втроем. Парни сожалеют и извиняются за свое поведение. Штрафов не будет, этот вопрос будет решен и без этого".

Франция. "Марсель" опростоволосился, поздравляя в "Твиттере" с 29-летием своего японского легионера Хироки Сакаи. Изобразили его на фоне Флага восходящего солнца – военного знамени Японии, которое использовалось при оккупации Кореи и Китая во время Второй мировой войны. Позже флаг заменили на обычный японский, уточнив: "В этой версии лучше. Спасибо за бдительность".

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Тег чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии, чемпионат Германии

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АВТОР:

Кирилл Круторогов

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Сегодня|Спорт

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