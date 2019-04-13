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"Ювентус" в шаге от чемпионства и другие матчи чемпионата Италии

Сегодня, 11:59

В случае выездной победы над СПАЛом "Ювентус" досрочно гарантирует себе восьмой подряд чемпионский титул

"Ювентус" близок к победе в чемпионате Италии
"Ювентус" близок к победе в чемпионате Италии. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 32 тура Серии А. Досрочно оформить очередной, восьмой подряд, чемпионский титул может "Ювентус". Для этого лидерам сезона нужно на выезде обыграть СПАЛ, плетущийся в нижней части турнирной таблицы. Массимилиано Аллегри настолько уверен в успехе, что решил не включать в заявку пятикратного обладателя "Золотого мяча". "Рисковать Криштиану Роналду в матче со СПАЛ нет смысла", – говорит тренер "Юве". Отрыв "Ювентуса" от идущего на втором месте "Интера" составляет 20 очков.

Напомним, что в чемпионате Англии на этой неделе будет сыгран суперматч "Ливерпуль" – "Челси": расписание и результаты 34 тура английской Премьер-лиги.

Суббота, 13 апреля:

16:00 СПАЛ – "Ювентус". ТВ: канал "Футбол 1"

19:00 "Рома" – "Удинезе"

21:30 "Милан" – "Лацио". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 14 апреля:

13:30 "Торино" – "Кальяри". ТВ: канал "Футбол 2"

16:00 "Сассуоло" – "Парма"

16:00 "Фиорентина" – "Болонья"

16:00 "Сампдория" – "Дженоа"

19:00 "Кьево" – "Наполи"

21:30 "Фрозиноне" – "Интер". ТВ: канал "Футбол 2"

Понедельник, 15 апреля:

21:30 "Аталанта" – "Эмполи". ТВ: канал "Футбол 2"

Смотреть онлайн матчи чемпионата Италии по футболу можно на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС31273164-2084
2 НАПОЛИ31197558-2764
3 ИНТЕР31176847-2557
4 АТАЛАНТА31157964-4152
5 МИЛАН311410745-3052
6 РОМА31149856-4551
7 ЛАЦИО30147944-3249
8 ТОРИНО311213640-2849
9 САМПДОРИЯ311361251-4145
10 ФИОРЕНТИНА31815846-3939
11 САССУОЛО318121146-5136
12 КАЛЬЯРИ31991330-4336
13 ДЖЕНОА318101335-4934
14 ПАРМА31971533-5034
15 УДИНЕЗЕ30881430-4332
16 СПАЛ31881528-4432
17 БОЛОНЬЯ31791531-4730
18 ЭМПОЛИ31771740-5928
19 ФРОЗИНОНЕ31581825-5623
20 КЬЕВО311111921-6411

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии.


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Тег чемпионат Италии, Наполи, Ювентус Турин, СПАЛ

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