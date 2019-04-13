"Ювентус" в шаге от чемпионства и другие матчи чемпионата Италии
В случае выездной победы над СПАЛом "Ювентус" досрочно гарантирует себе восьмой подряд чемпионский титул
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 32 тура Серии А. Досрочно оформить очередной, восьмой подряд, чемпионский титул может "Ювентус". Для этого лидерам сезона нужно на выезде обыграть СПАЛ, плетущийся в нижней части турнирной таблицы. Массимилиано Аллегри настолько уверен в успехе, что решил не включать в заявку пятикратного обладателя "Золотого мяча". "Рисковать Криштиану Роналду в матче со СПАЛ нет смысла", – говорит тренер "Юве". Отрыв "Ювентуса" от идущего на втором месте "Интера" составляет 20 очков.
Напомним, что в чемпионате Англии на этой неделе будет сыгран суперматч "Ливерпуль" – "Челси": расписание и результаты 34 тура английской Премьер-лиги.
Суббота, 13 апреля:
16:00 СПАЛ – "Ювентус". ТВ: канал "Футбол 1"
19:00 "Рома" – "Удинезе"
21:30 "Милан" – "Лацио". ТВ: канал "Футбол 1"
Воскресенье, 14 апреля:
13:30 "Торино" – "Кальяри". ТВ: канал "Футбол 2"
16:00 "Сассуоло" – "Парма"
16:00 "Фиорентина" – "Болонья"
16:00 "Сампдория" – "Дженоа"
19:00 "Кьево" – "Наполи"
21:30 "Фрозиноне" – "Интер". ТВ: канал "Футбол 2"
Понедельник, 15 апреля:
21:30 "Аталанта" – "Эмполи". ТВ: канал "Футбол 2"
Смотреть онлайн матчи чемпионата Италии по футболу можно на сайте oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|31
|27
|3
|1
|64-20
|84
|2
|НАПОЛИ
|31
|19
|7
|5
|58-27
|64
|3
|ИНТЕР
|31
|17
|6
|8
|47-25
|57
|4
|АТАЛАНТА
|31
|15
|7
|9
|64-41
|52
|5
|МИЛАН
|31
|14
|10
|7
|45-30
|52
|6
|РОМА
|31
|14
|9
|8
|56-45
|51
|7
|ЛАЦИО
|30
|14
|7
|9
|44-32
|49
|8
|ТОРИНО
|31
|12
|13
|6
|40-28
|49
|9
|САМПДОРИЯ
|31
|13
|6
|12
|51-41
|45
|10
|ФИОРЕНТИНА
|31
|8
|15
|8
|46-39
|39
|11
|САССУОЛО
|31
|8
|12
|11
|46-51
|36
|12
|КАЛЬЯРИ
|31
|9
|9
|13
|30-43
|36
|13
|ДЖЕНОА
|31
|8
|10
|13
|35-49
|34
|14
|ПАРМА
|31
|9
|7
|15
|33-50
|34
|15
|УДИНЕЗЕ
|30
|8
|8
|14
|30-43
|32
|16
|СПАЛ
|31
|8
|8
|15
|28-44
|32
|17
|БОЛОНЬЯ
|31
|7
|9
|15
|31-47
|30
|18
|ЭМПОЛИ
|31
|7
|7
|17
|40-59
|28
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|31
|5
|8
|18
|25-56
|23
|20
|КЬЕВО
|31
|1
|11
|19
|21-64
|11
"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии.
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