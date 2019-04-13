"Ювентус" в шаге от чемпионства и другие матчи чемпионата Италии

В случае выездной победы над СПАЛом "Ювентус" досрочно гарантирует себе восьмой подряд чемпионский титул

"Ювентус" близок к победе в чемпионате Италии. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 32 тура Серии А. Досрочно оформить очередной, восьмой подряд, чемпионский титул может "Ювентус". Для этого лидерам сезона нужно на выезде обыграть СПАЛ, плетущийся в нижней части турнирной таблицы. Массимилиано Аллегри настолько уверен в успехе, что решил не включать в заявку пятикратного обладателя "Золотого мяча". "Рисковать Криштиану Роналду в матче со СПАЛ нет смысла", – говорит тренер "Юве". Отрыв "Ювентуса" от идущего на втором месте "Интера" составляет 20 очков.

Напомним, что в чемпионате Англии на этой неделе будет сыгран суперматч "Ливерпуль" – "Челси": расписание и результаты 34 тура английской Премьер-лиги.

Суббота, 13 апреля:

16:00 СПАЛ – "Ювентус". ТВ: канал "Футбол 1"

19:00 "Рома" – "Удинезе"

21:30 "Милан" – "Лацио". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 14 апреля:

13:30 "Торино" – "Кальяри". ТВ: канал "Футбол 2"

16:00 "Сассуоло" – "Парма"

16:00 "Фиорентина" – "Болонья"

16:00 "Сампдория" – "Дженоа"

19:00 "Кьево" – "Наполи"

21:30 "Фрозиноне" – "Интер". ТВ: канал "Футбол 2"

Понедельник, 15 апреля:

21:30 "Аталанта" – "Эмполи". ТВ: канал "Футбол 2"

Смотреть онлайн матчи чемпионата Италии по футболу можно на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 31 27 3 1 64-20 84 2 НАПОЛИ 31 19 7 5 58-27 64 3 ИНТЕР 31 17 6 8 47-25 57 4 АТАЛАНТА 31 15 7 9 64-41 52 5 МИЛАН 31 14 10 7 45-30 52 6 РОМА 31 14 9 8 56-45 51 7 ЛАЦИО 30 14 7 9 44-32 49 8 ТОРИНО 31 12 13 6 40-28 49 9 САМПДОРИЯ 31 13 6 12 51-41 45 10 ФИОРЕНТИНА 31 8 15 8 46-39 39 11 САССУОЛО 31 8 12 11 46-51 36 12 КАЛЬЯРИ 31 9 9 13 30-43 36 13 ДЖЕНОА 31 8 10 13 35-49 34 14 ПАРМА 31 9 7 15 33-50 34 15 УДИНЕЗЕ 30 8 8 14 30-43 32 16 СПАЛ 31 8 8 15 28-44 32 17 БОЛОНЬЯ 31 7 9 15 31-47 30 18 ЭМПОЛИ 31 7 7 17 40-59 28 19 ФРОЗИНОНЕ 31 5 8 18 25-56 23 20 КЬЕВО 31 1 11 19 21-64 11

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии.





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