"Милан" – "Рома": онлайн-трансляция матча Серии А

Сегодня в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоится поединок 28-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" – "Рома". Начало матча – в 18:15, мы проводим текстовый онлайн встречи с яркими фото из столицы моды и стиля, а также комментариями ключевых эпизодов поединка.
"Милан" – "Рома"
После 27 игр "Рома" (48 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, а "Милан" расположился за пределами зоны еврокубков – на восьмой строчке, имея в активе 39 очков. При определенных раскладах в параллельных играх победа в сегодняшнем матче может поднять "россонери" на шестую строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги Европы.
Несколько дней назад наставник "Милана" Стефано Пиоли подчеркнул, что цель его команды – попасть в зону еврокубков. "Цель – догнать тех, кто опережает нас в турнирной таблице, и попасть в еврокубки. Кажется, что "Рома" от нас далеко, но мы сыграем с ней в воскресенье. Осталось 11 матчей, мы можем получить много очков".
ТОП-10 команд в турнирной таблице чемпионата Италии:
"Милан" – "Рома": прогноз
Эксперты считают сегодняшний матч практически равным. Коэффициент на победу "Милана" составляет 2.55, на ничью 3.35, на победу "Ромы" 2.85. Значит, вероятность результата матча аналитиками букмекерских контор подсчитана следующая: победа "Милана" 38 процентов, ничья 28 процентов, победа "Ромы" 34 процента.
Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют, что их будет три или больше – с вероятностью в 56 процентов. Котировка на "больше 2,5 голов" – 1.75, а на "меньше 2,5 голов" – 2.17.
ТОП-5 претендентов на гол в составе каждой команды:
- Анте Ребич, "Милан" – 2.95 (коэффициент на забьет гол)
- Саму Кастильехо, "Милан" – 4.00
- Джакомо Бонавентура, "Милан" – 4.25
- Хакан Чалханоглу, "Милан" – 4.55
- Франк Кессье, "Милан" – 5.50
- Эдин Джеко, "Рома" – 2.80
- Дженгиз Ундер, "Рома" – 3.70
- Генрих Мхитарян, "Рома" – 4.55
- Лоренцо Пеллегрини, "Рома" – 5.00
- Брайан Кристианте и Жордан Верету, "Рома" – по 5.50
"Милан" – "Рома": слова перед матчем
Стефано Пиоли, наставник "Милана": "Милан" близок к "Роме" по уровню игры, однако реальность говорит нам, что мы сильно отстаем от них в турнирной таблице. Это будет матч за шесть очков. Мы понимаем, насколько сложной будет игра, но у нас есть шанс победить, и мы покажем все способности на поле. Это возможность, которую мы можем использовать. Вместе с тем Златан еще не готов к возвращению. Он не попадет в заявку на матч".
Паулу Фонсека, главный тренер "Ромы": "Я вижу себя исключительно на посту тренера "Ромы". Всем известно, как я полюбил эту команду и Рим. Мы тестировали различные схемы, и я могу сказать, что в ближайшем матче мы откажемся от формации с тремя защитниками. Сейчас я больше хочу видеть правильное отношение игроков к своей работе. Тактическая модель – не так важна".
"Милан" – "Рома": футболисты
В рейтинге футбольных клубов по суммарной оценочной трансферной стоимости всех игроков в составе оба клуба – соседи. "Рома" занимает 23-е место в мире (355 миллионов евро), "Милан" – 24-е (328 млн). В составе гостей – больше игроков национальных и молодежных сборных, а также легионеров. У "Милана" ниже средний возраст футболистов.
Самый дорогостоящий в составе "Милана" – вратарь Джанлуиджи Доннарумма. 21-летнего футболиста оценивают почти в 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 матчах, 11 из которых отстоял "на ноль", всего пропустил 34 мяча.
Самый дорогой в составе "Ромы" – атакующий полузащитник Николо Дзаньоло (45 млн), однако 20-летний футболист еще не до конца восстановился после повреждения и сегодня не сыграет. Из тех, кто может выйти на поле, самый дорогой – 24-летний центральный полузащитник Лоренцо Пеллегрини, которого оценивают в 32 миллиона.
"Милан" – "Рома": где смотреть
Матч "Милан" – "Рома" в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе oll.tv. В повторе поединок можно посмотреть ночью в 01:50 на канале "Футбол 1".
Напомним, что в последнем матче "Милан" на выезде разгромил "Лечче". Смотрите все голы и обзор поединка:
В свою очередь "Рома" в последнем туре победила "Сампдорию" на своем поле:
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