Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Милан" уволит главного тренера Гаттузо, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Сегодня, 17:38

На данный момент клуб "россонери" отстают от лигочемпионовской зоны на два очка

Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо. Фото: AFP
"Милан" уволит главного тренера Гаттузо, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/045/2fe/5c60452fe5ed4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/045/2fe/5c60452fe5ed4.jpg Футбол На данный момент клуб "россонери" отстают от лигочемпионовской зоны на два очка

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сохранит свою должность, если команда сможет финишировать в четверке лучших по итогам нынешнего сезона чемпионата Италии. Как сообщает Corriere della Sera, Гаттузо известно это условие. Руководство миланцев рассчитывает, что клуб сможет попасть в топ-4 и завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Отметим, что итальянцы завершили борьбу в Лиге Европы, не выйдя в плей-офф турнира. Кроме того, "Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии, в котором сыграет с "Лацио".

После 22-х туров миланский клуб находится на шестом месте, имея в активе 36 очков. На четвертой строчке расположилась "Рома" с 38 очками.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.

Ранее в декабре "Милан" пригрозил Гаттузо увольнением: тренеру дали три матча на исправление ситуации. Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы. 

Также мы писали, что УЕФА оштрафовал "Милан" на 12 миллионов евро. Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, Милан Италия, чемпионат Италии, Дженнаро Гаттузо

Вы сейчас просматриваете новость " "Милан" уволит главного тренера Гаттузо, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Битва за Лигу чемпионов: где смотреть матч "Рома" – "Милан"

3 февраля, 15:23

Расписание трансляций центрального поединка тура в чемпионате Италии на ТВ и в интернете

"Милан" – "Наполи" и другие матчи 21 тура чемпионата Италии

27 января, 23:28

Все, что нужно знать о поединках уикенда в итальянской Серии А

Андрей Шевченко произнес трогательную речь перед матчем "Милана"

27 января, 10:33

Украинскому тренеру вручили памятную футболку итальянского клуба

Где смотреть центральный матч тура в Италии "Милан" – "Наполи"

26 января, 20:18

Список трансляций поединка 21го тура Серии А на ТВ и в интернете

Форвард Кшиштоф Пентек перешел в "Милан"

24 января, 16:36

Польский нападающий первую часть сезона выступал за "Дженоа"

Тренер "Милана" дисквалифицирован за угрозы судье

17 января, 22:49

Дженнаро Гаттузо не сможет руководить своей командой во время матча 20-го тура чемпионата Италии против "Дженоа"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 15:22

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча "Динамо" – "Волеренга": смотреть прямую трансляцию

Вчера, 11:21

Прямая трансляция товарищеского поединка киевлян и норвежцев на сборах в Испании

Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле

Вчера, 10:56

Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца

WTA назвала "Прорывом месяца" выступление Даяны Ястремской в январе

Вчера, 09:47

Украинская теннисистка выиграла турнира в Хуахине и дошла до третьего круга Australian Open

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены

Вчера, 09:28

Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля