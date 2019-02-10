"Милан" уволит главного тренера Гаттузо, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

На данный момент клуб "россонери" отстают от лигочемпионовской зоны на два очка

Дженнаро Гаттузо. Фото: AFP

"Милан" уволит главного тренера Гаттузо, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/045/2fe/5c60452fe5ed4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/045/2fe/5c60452fe5ed4.jpg 2019-02-10T17:38:32+02:00 Футбол На данный момент клуб "россонери" отстают от лигочемпионовской зоны на два очка

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сохранит свою должность, если команда сможет финишировать в четверке лучших по итогам нынешнего сезона чемпионата Италии. Как сообщает Corriere della Sera, Гаттузо известно это условие. Руководство миланцев рассчитывает, что клуб сможет попасть в топ-4 и завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Отметим, что итальянцы завершили борьбу в Лиге Европы, не выйдя в плей-офф турнира. Кроме того, "Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии, в котором сыграет с "Лацио".

После 22-х туров миланский клуб находится на шестом месте, имея в активе 36 очков. На четвертой строчке расположилась "Рома" с 38 очками.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.

Ранее в декабре "Милан" пригрозил Гаттузо увольнением: тренеру дали три матча на исправление ситуации. Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы.

Также мы писали, что УЕФА оштрафовал "Милан" на 12 миллионов евро. Итальянский клуб наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

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