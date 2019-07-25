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"Милан", "Ювентус" и "ПСЖ" показали новую выездную форму: чья красивее?

25 июля, 15:04

Гостевая форма итальянских грандов выполнена в белом цвете, а чемпионы Франции показали необычный багровый комплект

Новая выездная форма "Ювентуса"
Новая выездная форма "Ювентуса". Фото: Instagram

В ожидании нового сезона европейские клубы не только участвуют в грандиозных трансферах футболистов, но и представляют новые комплекты игровой формы. Так, в четверг сразу несколько грандов решили показать новый выездной комплект. "Ювентус", "Милан" или "Пари Сен-Жермен": чья выездная форма вышла красивее?

"Ювентус"

INSTAGRAM (@juventus)

"Ювентус" в своих соцсетях опубликовал ролик, в котором представил выездной комплект игровой формы на следующий сезон. Форма выполнена в белом цвете с красными вставками. Напомним, "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 35 матчах команда из Турина набрала 89 очков.

"Милан"

"Милан" представил выездную форму на сезон-2019/20. Основной цвет комплекта – также белый, с черными и красными вставками на плечах. Белая форма впервые появилась у "Милана" в 1910-м году, в ней клуб выиграл множество финалов: шесть кубков Европейских чемпионов, один Суперкубок Европы, один Межконтинентальный кубок и один клубный чемпионат мира. В новой форме "Милан" сыграет уже 28 июля против "Бенфики" в рамках предсезонного турне.

"ПСЖ"

"ПСЖ" также презентовал новую выездную форму. Выполнена она в необычных для парижан багровых цветах. Героем ролика с презентации формы стал нападающий Килиан Мбаппе.

INSTAGRAM (@psg)

Напомним, что в финале Лиги Европы 2018/19 "Челси" разгромил "Арсенал":

А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм":

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Тег Милан Италия, форма, псж, Ювентус Турин

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