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Покупки на миллиард: онлайн таблица самых дорогих трансферов в мире

24 июня, 14:37

Пять летних трансферов "Реала" входят в топ-20 самых дорогих в мире

Эден Азар
Эден Азар. Фото: AFP

Главными событиями в футболе во время летнего межсезонья являются переходы игроков из одной команды в другую. Суммарная стоимость топ-20 самых дорогих трансферов межсезонья близится к миллиарду, а у нас заканчивается только первый месяц лета. Мы уже сообщали, что клубы Испании установили трансферный рекорд за календарный месяц.

Онлайн таблица трансферов чемпионата Украины

На данный моментсамым дорогим трансфером лета является переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Второе место занимает переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" в "Барселону" за 80 млн евро, а тройку замыкает Френки де Йонг, сменивший "Аякс" на "Барселону" за 75 млн евро. Отметим, что два последних трансфера состоялись в середине прошлого сезона, но фактически игроки сменили команды только летом.

Азар забивал в финале Лиги Европы:

Трансферное окно в разных странах длится по-разному. Традиционно, покупать и продавать игроков можно до конца августа-начала сентября, но в Англии окно для трансферов внутри страны открыто только до старта национального чемпионата (начало августа – прим.).

Представляем вашему вниманию топ-20 самых дорогих трансферов лета-2019:

МИгрокОткудаКудаСумма, млн евро
1Эден АзарЧелсиРеал100
2Лукас ЭрнандесАтлетикоБавария80
3Френки де ЙонгАяксБарселона75
4Лука ЙовичАйнтрахтРеал60
5Эдер МелитаоПортуРеал50
6Ферлан МендиЛионРеал48
7РодригоСантосРеал45
8Рауль ХименесБенфикаВулверхэмптон38
9Бенжамен ПаварШтутгартБавария35
10Керем ДемирбайХоффенхаймБайер32
11Матс ХуммельсБаварияБоруссия Д30,5
12Маркос ЛьорентеРеалАтлетико30
13Пабло ФорналсВильярреалВест Хэм28
14Нико ШульцХоффенхаймБоруссия Д25,5
15Торган АзарБоруссия МБоруссия Д25,5
16Весли Мораэс БрюггеАстон Вилла25
17Франк КессиАталантаМилан24
18Дэнни ИнгзЛиверпульСаутгемптон22,2
19Джовани Ло ЧельсоПСЖБетис22
20Алекс МеретУдинезеНаполи22

Как мы писали, на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца стоимостью 100 млн евро собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков.


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Тег футбол, Эден Азар, трансферное окно

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Сегодня|Спорт

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