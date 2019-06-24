Покупки на миллиард: онлайн таблица самых дорогих трансферов в мире

Пять летних трансферов "Реала" входят в топ-20 самых дорогих в мире

Эден Азар. Фото: AFP

Главными событиями в футболе во время летнего межсезонья являются переходы игроков из одной команды в другую. Суммарная стоимость топ-20 самых дорогих трансферов межсезонья близится к миллиарду, а у нас заканчивается только первый месяц лета. Мы уже сообщали, что клубы Испании установили трансферный рекорд за календарный месяц.

Онлайн таблица трансферов чемпионата Украины

На данный моментсамым дорогим трансфером лета является переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Второе место занимает переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" в "Барселону" за 80 млн евро, а тройку замыкает Френки де Йонг, сменивший "Аякс" на "Барселону" за 75 млн евро. Отметим, что два последних трансфера состоялись в середине прошлого сезона, но фактически игроки сменили команды только летом.

Азар забивал в финале Лиги Европы:

Трансферное окно в разных странах длится по-разному. Традиционно, покупать и продавать игроков можно до конца августа-начала сентября, но в Англии окно для трансферов внутри страны открыто только до старта национального чемпионата (начало августа – прим.).

Представляем вашему вниманию топ-20 самых дорогих трансферов лета-2019:

М Игрок Откуда Куда Сумма, млн евро 1 Эден Азар Челси Реал 100 2 Лукас Эрнандес Атлетико Бавария 80 3 Френки де Йонг Аякс Барселона 75 4 Лука Йович Айнтрахт Реал 60 5 Эдер Мелитао Порту Реал 50 6 Ферлан Менди Лион Реал 48 7 Родриго Сантос Реал 45 8 Рауль Хименес Бенфика Вулверхэмптон 38 9 Бенжамен Павар Штутгарт Бавария 35 10 Керем Демирбай Хоффенхайм Байер 32 11 Матс Хуммельс Бавария Боруссия Д 30,5 12 Маркос Льоренте Реал Атлетико 30 13 Пабло Форналс Вильярреал Вест Хэм 28 14 Нико Шульц Хоффенхайм Боруссия Д 25,5 15 Торган Азар Боруссия М Боруссия Д 25,5 16 Весли Мораэс Брюгге Астон Вилла 25 17 Франк Кесси Аталанта Милан 24 18 Дэнни Ингз Ливерпуль Саутгемптон 22,2 19 Джовани Ло Чельсо ПСЖ Бетис 22 20 Алекс Мерет Удинезе Наполи 22

Как мы писали, на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца стоимостью 100 млн евро собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Покупки на миллиард: онлайн таблица самых дорогих трансферов в мире". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"