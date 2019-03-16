Мирча Луческу планирует создать в Турции "новый Шахтер"
Румынский тренер хочет сделать ставку на воспитание и продажу бразильских талантов
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, не так давно отправленный в отставку с поста наставника сборной Турции, ведет переговоры о назначении в "Бешикташ". Сообщается, что Мирча Луческу планирует занять пост спортивного директора "черных орлов", а главным тренером команды станет его сын Разван, ныне работающий с греческим клубом ПАОК.
В "Бешикташе" Мирча Луческу планирует выстроить такую же систему, как при нем в "Шахтере", сделав ставку на покупку перспективных бразильских игроков, выведением их на качественно новый уровень с целью дальнейшей продажи в клубы топ-чемпионатов.
В нынешнем сезоне "Бешикташ" практически лишился шансов на чемпионский титул, отставая от лидирующего "Башакшехира" на 13 очков.
Напомним, что в декабре в Румынии обвинили Мирчу Луческу в договорных матчах ради "Золотой бутсы". Родион Кэмэтару стал лучшим бомбардиром Европы со скандалом.
Ранее мы писали, что УЕФА дисквалифицировал чемпиона Европы на три матча в еврокубках. Свое наказание Рикарду Куарежма отбудет уже в следующем сезоне.
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