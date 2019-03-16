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Мирча Луческу планирует создать в Турции "новый Шахтер"

Сегодня, 10:52

Румынский тренер хочет сделать ставку на воспитание и продажу бразильских талантов

Мирча Луческу
Мирча Луческу. Фото: AFP
Мирча Луческу планирует создать в Турции "новый Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cb8/cea/5c8cb8ceab0ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cb8/cea/5c8cb8ceab0ac.jpg Футбол Румынский тренер хочет сделать ставку на воспитание и продажу бразильских талантов

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, не так давно отправленный в отставку с поста наставника сборной Турции, ведет переговоры о назначении в "Бешикташ". Сообщается, что Мирча Луческу планирует занять пост спортивного директора "черных орлов", а главным тренером команды станет его сын Разван, ныне работающий с греческим клубом ПАОК.

В "Бешикташе" Мирча Луческу планирует выстроить такую же систему, как при нем в "Шахтере", сделав ставку на покупку перспективных бразильских игроков, выведением их на качественно новый уровень с целью дальнейшей продажи в клубы топ-чемпионатов.

В нынешнем сезоне "Бешикташ" практически лишился шансов на чемпионский титул, отставая от лидирующего "Башакшехира" на 13 очков.

Напомним, что в декабре в Румынии обвинили Мирчу Луческу в договорных матчах ради "Золотой бутсы". Родион Кэмэтару стал лучшим бомбардиром Европы со скандалом.

Ранее мы писали, что УЕФА дисквалифицировал чемпиона Европы на три матча в еврокубках. Свое наказание Рикарду Куарежма отбудет уже в следующем сезоне.

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Тег Бешикташ, Мирча Луческу, чемпионат Турции

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Источник:

Sport.ua

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