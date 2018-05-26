Мишель Платини грозит ФИФА начать новую "мыльную оперу"

Экс-глава УЕФА надеется, у ФИФА хватит "смелости и приличия" отменить его отстранение от футбола

Бывший глава УЕФА Мишель Платини выразил надежду, что у ФИФА хватит смелости отменить его отстранение после того, как прокуратура Швейцарии решила снять с него обвинения по делу о коррупции.

"Надеюсь, что у ФИФА хватит смелости и приличия снять мое отстранение. В противном случае мои представители начнут процедуру, чтобы снять ее (дисквалификацию) и мыльная опера продолжится", – сказал Платини в комментарии агентству AFP.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Зеппа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет.

Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения Платини до шести лет. Позже он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (СAS), который сократил его дисквалификацию до четырех лет. По состоянию на 26 мая Платини отстранен от любой связанной с футболом деятельности до октября 2019 года.

В субботу стало известно, что прокуратура Швейцарии решила снять обвинения с Платини по делу о коррупции.