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Мистика по-колумбийски: на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила

Сегодня, 20:31

Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион

Колумбийские нравы
Колумбийские нравы. Фото: Twitter
Мистика по-колумбийски: на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cd6/e73/5cacd6e73db1f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cd6/e73/5cacd6e73db1f.png Футбол Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион

В Колумбии матч местного футбольного чемпионата с участием команды "Кукута Депортиво" "посетил" убитый днем ранее фанат. Как сообщил в Twitter журналист издания True Faith Джон Милтон, 17-летний Кристофер Джейк погиб за сутки до игры своей любимой команды. Тем не менее на следующий день вместо дороги на кладбище парень отправился на футбольный матч. Его товарищи уговорили родственников разрешить им принести тело друга в гробу на игру любимой команды.

Когда погибшего фаната занесли на трибуну стадиона, "Кукута Депортиво" смог забить и сравнять счет в матче. Игра завершилась со счетом 1:1.

Это уже не первый подобный шокирующий случай за последние дни. Ранее в Аргентине фанат "Расинга" Габриэль Аранда выкопал из могилы череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста" Джонатана Кристальдо.

Болельщик притащил череп на всеобщие гуляния. В интервью местным СМИ фанат признался, что его дед Валентин Алсина был большим фанатом "Расинга" и хотел бы вместе с ним отпраздновать этот триумф.

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Тег видео, болельщики, чемпионат Колумбии, болельщик

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Сегодня|Спорт

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