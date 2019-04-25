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Мохамед Салах на вечеринке самых влиятельных людей мира сделал фото с Дейенерис Таргариен

Сегодня, 17:28

Наставник "Ливерпуля" отпустил своего нападающего на церемонию журнала Time

Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что египетский нападающий его команды Мохамед Салах, включенный американским журналом Time в список 100 самых влиятельных людей мира, покидал расположение клуба, чтобы слетать в Нью-Йорк на праздничную церемонию, организованную изданием.

"Салах вернулся, и его путешествие не станет для нас проблемой. Проблемой было бы, если бы его автомобиль сломался и ему пришлось бы добираться пешком. Я горжусь тем, что Салаха включили в топ-100 влиятельных людей мира. Мо – умный парень. Очень важно, что у него есть свое мнение, и он его озвучивает. Мы всегда говорим, что футбол не самая важная вещь в мире. Да, он пропустил тренировку, но сегодня будет заниматься с нами. Я видел несколько фотографий с вечера, и Мо выглядел потрясающе в своем смокинге. Вау! Он встретился с известными людьми. Дейенерис Таргариен! Если бы он попросил меня, я бы составил ему компанию", – рассказал Юрген Клопп.

На вечеринке Мохамед Салах сделал совместное фото с актрисой актрисой Эмилией Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов":

Мохамед Салах – один из самых дорогих футболистов в мире, его трансферная стоимость по оценке transfermarkt составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что в феврале этого года Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду. Но затем снова ее отрастил.

Недавно в Египте была представлена скульптура Мохамеда Салаха. Произведение призвано служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.

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Тег Ливерпуль, Юрген Клопп, Мохамед Салах, эмилия кларк, дейенерис таргариен

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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