Мохамед Салах назван лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах назван футболистом сезона в английской Премьер-лиге.

Салах стал обладателем награды по итогам голосования экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков. В шорт-лист номинантов входили также полузащитники Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что выиграл этот приз. Я всегда хотел вернуться в Премьер-лигу, чтобы ответить тем, кто говорил, что в первый раз я не добился здесь успеха", – сказал 25-летний форвард, ранее выступавший за лондонский "Челси".

В текущем сезоне Салах забил 31 гол в 35 матчах чемпионата Англии, всего в 50 играх в текущем сезоне поразил ворота соперников 43 раза.

Ранее мы писали, что Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Напомним, что спонсор лучшего бомбардира "Ливерпуля" будет терять 114 миллионов евро за каждый его гол.