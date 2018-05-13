Мохамед Салах назван лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге
Лидер "Ливерпуля" обладателем награды по итогам голосования экспертов, капитанов и болельщиков
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах назван футболистом сезона в английской Премьер-лиге.
Салах стал обладателем награды по итогам голосования экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков. В шорт-лист номинантов входили также полузащитники Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.
"Я очень счастлив и горжусь тем, что выиграл этот приз. Я всегда хотел вернуться в Премьер-лигу, чтобы ответить тем, кто говорил, что в первый раз я не добился здесь успеха", – сказал 25-летний форвард, ранее выступавший за лондонский "Челси".
В текущем сезоне Салах забил 31 гол в 35 матчах чемпионата Англии, всего в 50 играх в текущем сезоне поразил ворота соперников 43 раза.
Ранее мы писали, что Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Напомним, что спонсор лучшего бомбардира "Ливерпуля" будет терять 114 миллионов евро за каждый его гол.
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