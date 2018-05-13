Мохамед Салах назван лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге

Сегодня, 13:55

Лидер "Ливерпуля" обладателем награды по итогам голосования экспертов, капитанов и болельщиков

Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах назван футболистом сезона в английской Премьер-лиге.

Салах стал обладателем награды по итогам голосования экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков. В шорт-лист номинантов входили также полузащитники Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что выиграл этот приз. Я всегда хотел вернуться в Премьер-лигу, чтобы ответить тем, кто говорил, что в первый раз я не добился здесь успеха", – сказал 25-летний форвард, ранее выступавший за лондонский "Челси".

В текущем сезоне Салах забил 31 гол в 35 матчах чемпионата Англии, всего в 50 играх в текущем сезоне поразил ворота соперников 43 раза.

Ранее мы писали, что Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Напомним, что спонсор лучшего бомбардира "Ливерпуля" будет терять 114 миллионов евро за каждый его гол.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

Вы сейчас просматриваете новость "Мохамед Салах назван лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мохамед Салах. Фото AFP

Английские журналисты впервые признали африканца игроком года

1 Мая, 13:34

Мохамед Салах получил признание от журналистов вслед за наградой от футболистов

Футбол

Мохамед Салах может быть дисквалифицирован. Фото AFP

Лучший бомбардир Англии незаметно для арбитра сделал левый хук в голову сопернику

30 Апреля, 10:20

Мохамед Салах может пропустить остаток чемпионата Англии из-за дисквалификации
Загрузка...

Футбол

Салах готовится к матчу с "Ромой". Фото AFP

Лидеру "Ливерпуля" подарили участок земли в Мекке

24 Апреля, 19:47

Успехи Мохамеда Салаха отметили в Саудовской Аравии

Футбол

Салах бьет рекорды. Фото AFP

Мохамед Салах повторил рекорд Премьер-лиги по голам за сезон

21 Апреля, 17:56

Египетский форвард сравнялся с Ширером, Роналду и Суаресом
Загрузка...