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Москвичка спустила джинсы перед сборной России по футболу: откровения Дзюбы

31 мая, 23:04

Нападающий российской сборной рассказал о неизвестном факте из жизни команды во время чемпионата мира

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу. Фото: Getty Images

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о доселе неизвестном факте из жизни российской сборной во время чемпионата мира 2018 года, проходившего на полях этой страны. Напомним, на домашнем Мундиале команда хозяев дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

"За день до первой игры с Саудовской Аравией мы проезжали по улицам Москвы, – сказал Артем Дзюба в эфире передачи "Вечерний Ургант". – Одна женщина лет 40 развернулась к нам попой, спустила джинсики и показала нам все отношение к нашему футболу. Как я понял, что ей именно около 40 лет? Морщинистая попка была... Но после чемпионата мира все поменялось. Нас стали любить, узнавать, а мы стали попадать по мячу. Раньше о нас другое писали: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятное пишут. Обижался ли раньше? Ну нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют".

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Ранее сообщалось, что российский футболист хотел убить Виду за "Слава Украине!". Артем Дзюба рассказал, какую реакцию произвели слова хорвата на сборную России.

Также сообщалось, что игрок сборной Украины отметил гол в стиле форварда сборной России. Динамовец Георгий Цитаишвили отдал "воинское приветствие" трибунам. Мнения комментаторов по этому поводу разделились. Кто-то признал это неподобающим, а кто-то напомнил, что Дзюба не первый футболист, который отмечал гол подобным жестом.

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Тег сборная России, ЧМ-2018, Артем Дзюба

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Championat.ru

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