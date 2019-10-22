Моуріньо може стати новим тренером Тоттенхема

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Новий сезон для лондонського Тоттенхема розпочався зовсім невдало, причому гра у підопічних Маурісіо Почеттіно не клеїться як в Прем'єр-лізі, так і в Лізі Чемпіонів. Після розгромної поразки від Баварії на своєму полі пішов програш від скромного Брайтона, що, звичайно ж, викликає масу питань як у фанатів, так і, в першу чергу, у керівництва клубу, особливо з огляду на, що Тоттенхем є фіналістом минулого фіналу Ліги Чемпіонів. Зрозуміло, питати будуть з головного тренера Маурісіо Почеттіно, і нинішня ситуація цілком резонно породжує розмови про те, що аргентинець може покинути свій пост і поступитися місцем іншому фахівцю, а серед інших кандидатів фігурує, в тому числі, і одіозний португальський тренер Жозе Моурінью. Отже, зараз розберемося, наскільки великі шанси у португальця зайняти місце на тренерському містку і хто ще може претендувати на цю посаду. До речі, робити свої прогнози можливо не тільки на матчі, але також і на тренерські перестановки, а робити ставки ви можете на сайті перевіреного букмекера 1хСтавка.

Моуріньо покинув пост головного тренера Манчестер Юнайтед трохи менше року тому, і не дивлячись на пропозиції від різних клубів, португалець все ж вирішив витримати паузу і до сих пір не очолив ніяку команду. Цілком ймовірно, що зараз найбільш вдалий момент для повернення в топ клуб, принаймні, так вважають експерти, які пророкують саме португальця в Лондон. На користь таких припущень, безсумнівно, говорить і той факт, що Моуріньо, як ніхто інший, знайомий з англійським футболом і вміє завойовувати трофеї на Туманному Альбіоні. За свою тренерську кар'єру Моурінью тричі приводив Челсі до чемпіонства в Англії, а також з ним команди вигравали кубки країни і Лігу Європи. На даний момент Моурінью займається тим, що бере участь в аналітичних програмах на англійському телебаченні.

Реклама

Втім, ходять чутки, що може очолити "шпор" може і Массіміліано Аллегрі, який також в цей момент знаходиться без роботи після того, як фахівець залишив посаду головного тренера туринського Ювентуса. На відміну від Моурінью, у Аллегрі немає досвіду роботи на Туманному Альбіоні, однак, навряд чи, це може стати перешкодою, оскільки італійські фахівці в Англії нерідко досягали приголомшливих результатів.

У будь-якому випадку, поки що всі ці розмови не більше ніж чутки, і Почеттіно все ще залишається головним тренером. Цілком ймовірно, що керівництво лондонців і зовсім не захоче розлучатися з аргентинським фахівцем і дасть йому час на виправлення помилок. Інше питання полягає в тому, чи вистачить команді цього самого часу, оскільки після двох матчів в Лізі Чемпіонів у "шпор" всього лише одне очко, а в АПЛ лондонський клуб розташувався на 9 сходинці, втім, відставання за очками від першої четвірки поки ще не настільки критично і, цілком можливо, що лондонцям вдасться повернутися в свою колію і знову радувати своїх фанатів якісним, а головне стабільним, футболом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама