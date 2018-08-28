Моуринью: "Я выиграл три титула Премьер-лиги, остальные 19 тренеров – только два"

Сегодня, 20:15

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" призвал представителей СМИ с уважением относиться к его работе

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью после разгромного поражения от "Тоттенхэма" в третьем туре чемпионата Англии отметил, что его команда несмотря на три пропущенных мяча заслужила аплодисменты болельщиков.

"Мы отлично работали на неделе. Очень хорошо подготовились. И играли мы здорово, с фантастической отдачей. К перерыву должны были вести 2:0. Минимум. Думаю, каждый чувствовал, что один гол мог изменить игру. И "Тоттенхэм" это чувствовал. Со стратегической точки зрения мы не проиграли, с тактический точки зрения мы не проиграли. Все наши фанаты не читают газеты, не смотрят телевизор – они умнее этого. В прошлом году мы здесь проиграли "Севилье", и нас освистали. Потому что мы заслужили, потому что мы были не так хороши. А сегодня команда покидала поле после поражения 0:3, но трибуны аплодировали. Потому что мы заслужили. Так что вы можете пытаться, пытаться и еще раз пытаться. Продолжать пытаться", – заявил Моуринью на пресс-конференции после матча.

"Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 – счет. Но также три – это количество титулов Премьер-лиги, которые я выиграл. Это больше, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три – моих титула, два – их", – сказал Моуринью, покидая зал и призывая представителей прессы с уважением относиться к его работе.

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе подряд поражение в чемпионате и занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии.
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Источники:

РСпорт, Manchester United, Сегодня|Спорт

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