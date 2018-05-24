Развлечения, музей и еда: что делать в фан-зоне на Крещатике

Рассказываем, как провести время в ожидании финала Лиги чемпионов в центре Киева

Всем, кто сейчас в Киеве и не знает, как провести досуг, срочно следует перенестись на центральную улицу столицы, чтобы целиком и полностью прочувствовать атмосферу большого футбольного праздника. 24 мая в центре Киева городской голова Виталий Кличко в сопровождении легендарного игрока сборной Бразилии Кафу торжественно открыл центральную фан-зону, таким образом запустив четырехдневный "Фестиваль чемпионов": расписание фан-зоны и мероприятий.

Естественно, центральным событием всего мероприятия станет матч между "Реалом" и "Ливерпулем" 26 мая в 21:45. Но тем, кто желает погрузиться в атмосферу праздника, может сделать это уже сейчас. Организаторы подготовили множество различных мероприятий, поэтому скучно не будет.

Особо азартным людям есть, где разгуляться: каждый может попробовать забить картонному вратарю, который реагирует на мяч; с другом выявить сильнейшего в игре "один на один"; как можно громче пошуметь, реагируя на гол или же зарубиться с кем-то в PlayStation.

Кроме того, на территории фан-зоны расположен огромный официальный фан-шоп с атрибутикой Лиги чемпионов и команд-участников финальных поединков. Также недалеко от него находится палатка, где выбор товара, конечно, значительно меньше, но и очереди как таковой нет.

Настоящим украшением фан-зоны является музей Лиги чемпионов, где можно рассмотреть раритетные фотографии, связанные с выдающимся евротурниром и футбольные формы известных игроков.

Оставаться голодным в фан-зоне просто нереально: представлен широкий ассортимент уличной еды и напитков. А для тех, кто устал ходить по жаре, есть специальное место, где можно спрятаться под зонтом, удобно раскинувшись на пуфиках.

По краям фан-зоны расположены сцена, где непрерывно играет музыка, а на определенное время запланировано выступление разных музыкальных групп, и искусственное футбольное поле, на котором пройдет турнир "легенд".

Также невозможно пройти мимо локации официальных телетрансляторов финала Лиги чемпионов каналов Футбол 1/Футбол 2, где на месте непрерывно работает группа журналистов. Каждый, кто пожелает, имеет возможность ненадолго почувствовать себя неотъемлемой частью медиаресурса.

Богдан Архипенко для segodnya.ua