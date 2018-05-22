Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий
Время выступлений групп и диджеев в фан-зоне на Крещатике, расписание матчей "турнира легенд" и время автограф-сессий футболистов
26 мая в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне. Кроме того, 24 мая на стадионе "Динамо" пройдет финал женской Лиги чемпионов "Вольфсбург" – "Лион".
В Киеве накануне финала Лиги чемпионов обустроят четыре фан-зоны. Две – для команд. Место сбора фанатов "Ливерпуля" – в парке Шевченко, болельщиков "Реала" – напротив Дворца Спорта. Фан-зона на Контрактовой площади станет единственным местом, для матч "Реал" – "Ливерпуль" покажут в прямом эфире на огромном экране.
Ну а главная фан-зона Киева – это "Фестиваль чемпионов" на Крещатике (от Главпочтампа до ЦУМа). Именно тут будет множество активностей от спонсоров Лиги чемпионов, турниры с участием легенд футбола, тут будут выставлены трофеи Лиги чемпионов и можно будет сделать фото и взять автограф у звезд футбола.
Расписание фан-зоны на Крещитике
24 мая, четверг
10:40 Открытие "Фестиваля чемпионов", прибытие трофеев женской и мужской Лиги чемпионов. Отметим, что сделать фото с Кубком женской Лиги чемпионов можно будет только в этот день и только до обеда, потому что в 19:00 в четверг на стадионе "Динамо" уже начнется матч
11:15 Выступление футбольных фристайлеров
12:30 Выступление струнного квартета Asturia
14:00 Выступление футбольных фристайлеров
16:45 Группа Latexfauna
17:00-17:30 Автограф-сессия знаменитого футболиста Кафу
18:15 Группа ДахаБраха
19:45 Группа Adam
21:30 Группа TNMK
25 мая, пятница
11:00 Открытие фестиваля
12:00 Выступление футбольных фристайлеров
13:30-14:00 Автограф-сессия знаменитого футболиста Луиса Гарсии
14:00 DJ Omnia
16:00 Трансляции "Турнира легенд"
16:00-16:30 – первый полуфинал
16:45-17:15 – второй полуфинал
17:30-18:00 – матч за третье место
18:15-18:45 – финал.
20:00 Голландский диджей Kill The Buzz
21:30 Голландский диджей Hardwell
26 мая, суббота
11:00 Открытие фестиваля
11:45 Выступление футбольных фристайлеров
12:30-13:00 Автограф-сессия экс-футболиста Владимира Шмицера
13:00 Выступление футбольных фристайлеров
14:00 Группа Fontaliza
15:15 Группа Carte Blanche
16:30 Группа Indytronics
18:00 DJ Omnia
27 мая, воскресенье
13:00 Открытие фестиваля. Выступление фольклерного ансамбля Калина и мужского хора им.Ревуцкого, а также DJ Dereck
18:00 Поздравление мэра Киева Виталия Кличко с Днем Киева
18:30 Выступления оркестра НАОНІ, "Киевская камерата", различные симфонические оркестры
Активности и конкурсы от спонсоров Лиги чемпионов
- adidas: посети официальный магазин для болельщиков
- Heineken: бар и фотокабина. Хештег #SHARETHEDRAMA по-прежнему может принести билеты на финал
- Mastercard: забей пенальти и красиво отпразднуй свой гол (хештег #StartSomethingPriceless). Здесь по ходу уик-энда появится немало звездных гостей, не пропусти их!
- MGU: окунись в мир телетрансляций, попробуй себя в роли ведущего, режиссера или игрока во время флеш-интервью
- Nissan: прими участие в веселом футбольном конкурсе, где все происходит очень быстро, выиграй соревнование и получи отличные призы
- Pepsi: окунись в мир виртуальной реальности, примерь бутсы своих футбольных кумиров или создай свой собственный уникальный момент Фестиваля чемпионов в интерактивных фотокабинах
- Lay's: поддержи свою команду, проявив футбольные эмоции в трех разных интерактивных играх, и узнай, в какую из суперкоманд Лионеля Месси ты попал
- PlayStation: выиграй билеты на финал в конкурсе PlayStation Skeeball (завершится в субботу в 13:00). Попробуй себя в Лиге чемпионов в игре PES 2018 на PS4 PRO и брось вызов друзьям в PlayLink
- UniCredit: обыграй голкипера-робота и поборись за замечательные призы
- Xperia from Sony: исследуй новые смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact и постарайся выиграть пару последних билетов на финал (конкурс заканчивается в субботу в 13:00).
Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?
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