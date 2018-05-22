Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий

Время выступлений групп и диджеев в фан-зоне на Крещатике, расписание матчей "турнира легенд" и время автограф-сессий футболистов

26 мая в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне. Кроме того, 24 мая на стадионе "Динамо" пройдет финал женской Лиги чемпионов "Вольфсбург" – "Лион".

В Киеве накануне финала Лиги чемпионов обустроят четыре фан-зоны. Две – для команд. Место сбора фанатов "Ливерпуля" – в парке Шевченко, болельщиков "Реала" – напротив Дворца Спорта. Фан-зона на Контрактовой площади станет единственным местом, для матч "Реал" – "Ливерпуль" покажут в прямом эфире на огромном экране.

Ну а главная фан-зона Киева – это "Фестиваль чемпионов" на Крещатике (от Главпочтампа до ЦУМа). Именно тут будет множество активностей от спонсоров Лиги чемпионов, турниры с участием легенд футбола, тут будут выставлены трофеи Лиги чемпионов и можно будет сделать фото и взять автограф у звезд футбола.

Расписание фан-зоны на Крещитике

24 мая, четверг

10:40 Открытие "Фестиваля чемпионов", прибытие трофеев женской и мужской Лиги чемпионов. Отметим, что сделать фото с Кубком женской Лиги чемпионов можно будет только в этот день и только до обеда, потому что в 19:00 в четверг на стадионе "Динамо" уже начнется матч

11:15 Выступление футбольных фристайлеров

12:30 Выступление струнного квартета Asturia

14:00 Выступление футбольных фристайлеров

16:45 Группа Latexfauna

17:00-17:30 Автограф-сессия знаменитого футболиста Кафу

18:15 Группа ДахаБраха

19:45 Группа Adam

21:30 Группа TNMK

25 мая, пятница

11:00 Открытие фестиваля

12:00 Выступление футбольных фристайлеров

13:30-14:00 Автограф-сессия знаменитого футболиста Луиса Гарсии

14:00 DJ Omnia

16:00 Трансляции "Турнира легенд"

16:00-16:30 – первый полуфинал

16:45-17:15 – второй полуфинал

17:30-18:00 – матч за третье место

18:15-18:45 – финал.

20:00 Голландский диджей Kill The Buzz

21:30 Голландский диджей Hardwell

26 мая, суббота

11:00 Открытие фестиваля

11:45 Выступление футбольных фристайлеров

12:30-13:00 Автограф-сессия экс-футболиста Владимира Шмицера

13:00 Выступление футбольных фристайлеров

14:00 Группа Fontaliza

15:15 Группа Carte Blanche

16:30 Группа Indytronics

18:00 DJ Omnia

27 мая, воскресенье

13:00 Открытие фестиваля. Выступление фольклерного ансамбля Калина и мужского хора им.Ревуцкого, а также DJ Dereck

18:00 Поздравление мэра Киева Виталия Кличко с Днем Киева

18:30 Выступления оркестра НАОНІ, "Киевская камерата", различные симфонические оркестры

Активности и конкурсы от спонсоров Лиги чемпионов

adidas: посети официальный магазин для болельщиков

Heineken: бар и фотокабина. Хештег #SHARETHEDRAMA по-прежнему может принести билеты на финал

Mastercard: забей пенальти и красиво отпразднуй свой гол (хештег #StartSomethingPriceless). Здесь по ходу уик-энда появится немало звездных гостей, не пропусти их!

MGU: окунись в мир телетрансляций, попробуй себя в роли ведущего, режиссера или игрока во время флеш-интервью

Nissan: прими участие в веселом футбольном конкурсе, где все происходит очень быстро, выиграй соревнование и получи отличные призы

Pepsi: окунись в мир виртуальной реальности, примерь бутсы своих футбольных кумиров или создай свой собственный уникальный момент Фестиваля чемпионов в интерактивных фотокабинах

Lay's: поддержи свою команду, проявив футбольные эмоции в трех разных интерактивных играх, и узнай, в какую из суперкоманд Лионеля Месси ты попал

PlayStation: выиграй билеты на финал в конкурсе PlayStation Skeeball (завершится в субботу в 13:00). Попробуй себя в Лиге чемпионов в игре PES 2018 на PS4 PRO и брось вызов друзьям в PlayLink

UniCredit: обыграй голкипера-робота и поборись за замечательные призы

Xperia from Sony: исследуй новые смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact и постарайся выиграть пару последних билетов на финал (конкурс заканчивается в субботу в 13:00).

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?