Мужчины побоялись остановить голую болельщицу, выбежавшую на поле в Голландии

Женщина пробежала через все поле во время поединка второго дивизиона

Во время матча второго дивизиона футбольного чемпионата Голландии между клубами "Рейнсбург Бойз" и АФК произошел курьезный инцидент. На поле выбежала голая женщина. Ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку.

Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, останавливалась рядом с некоторыми игроками, словно проверяя их спокойствие, а затем покинула территорию спортивного объекта.

После матча футболисты "Рейнсбург Бойз" с иронией отмечали, что появление незваной гостьи было единственным поводом улыбнуться во время игры, так как встреча команд завершилась со счетом – 6:2 в пользу амстердамского клуба.

Uitstekende streaker op het veld bij Rijnsburgse Boys – AFC in de @2deDivisie pic.twitter.com/nJVplOtiOc — Nick Driebergen (@nick3bergen) 3 ноября 2018 г.

АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов, у "Рейнсбург Бойз" 19 очков, позволяющих команде базироваться на седьмой строчке.

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