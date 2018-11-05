Мужчины побоялись остановить голую болельщицу, выбежавшую на поле в Голландии
Женщина пробежала через все поле во время поединка второго дивизиона
Во время матча второго дивизиона футбольного чемпионата Голландии между клубами "Рейнсбург Бойз" и АФК произошел курьезный инцидент. На поле выбежала голая женщина. Ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку.
Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, останавливалась рядом с некоторыми игроками, словно проверяя их спокойствие, а затем покинула территорию спортивного объекта.
De foto van de dag? Sja....@vvrbb @AFC_Amsterdam #tweededivisie pic.twitter.com/kNMRGAkRQr— Tweede Divisie (@2deDivisie) 3 ноября 2018 г.
После матча футболисты "Рейнсбург Бойз" с иронией отмечали, что появление незваной гостьи было единственным поводом улыбнуться во время игры, так как встреча команд завершилась со счетом – 6:2 в пользу амстердамского клуба.
Uitstekende streaker op het veld bij Rijnsburgse Boys – AFC in de @2deDivisie pic.twitter.com/nJVplOtiOc— Nick Driebergen (@nick3bergen) 3 ноября 2018 г.
АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов, у "Рейнсбург Бойз" 19 очков, позволяющих команде базироваться на седьмой строчке.
Ранее мы писали, что болельщики одесского "Черноморца" избили главного тренера после вылета команды в Первую лигу. Результат – гематома вокруг левого глаза.
Вы сейчас просматриваете новость "Мужчины побоялись остановить голую болельщицу, выбежавшую на поле в Голландии ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"