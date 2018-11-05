Мужчины побоялись остановить голую болельщицу, выбежавшую на поле в Голландии

Сегодня, 10:49

Женщина пробежала через все поле во время поединка второго дивизиона

Матч Голландии прервала болельщица. Фото Twitter
Матч Голландии прервала болельщица. Фото Twitter

Во время матча второго дивизиона футбольного чемпионата Голландии между клубами "Рейнсбург Бойз" и АФК произошел курьезный инцидент. На поле выбежала голая женщина. Ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку.

Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, останавливалась рядом с некоторыми игроками, словно проверяя их спокойствие, а затем покинула территорию спортивного объекта.

После матча футболисты "Рейнсбург Бойз" с иронией отмечали, что появление незваной гостьи было единственным поводом улыбнуться во время игры, так как встреча команд завершилась со счетом – 6:2 в пользу амстердамского клуба.

АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов, у "Рейнсбург Бойз" 19 очков, позволяющих команде базироваться на седьмой строчке.

Ранее мы писали, что болельщики одесского "Черноморца" избили главного тренера после вылета команды в Первую лигу. Результат – гематома вокруг левого глаза.
футбол, болельщики, чемпионат Голландии

Вы сейчас просматриваете новость "Мужчины побоялись остановить голую болельщицу, выбежавшую на поле в Голландии ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...