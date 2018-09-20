"Мы больше упустили победу, чем заработали очко": игроки "Шахтера" – о старте в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:54

Футболисты "горняков" прокомментировали домашний матч с "Хоффенхаймом"

Степаненко борется с соперником. Фото AFP
Степаненко борется с соперником. Фото AFP

В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм". После матча футболисты "горняков" прокомментировали игру с "Хоффенхаймом".

Полузащитник Тарас Степаненко:

"Будем справедливыми и скажем, что в первом тайме "Хоффенхайм" был намного лучше и заслуживал забить больше, чем два мяча. Во втором же тайме мы сумели создать несколько опасных моментов и в целом были лучше.

Мы просматривали много матчей, знали как играть, но у нас не всегда получалось то, что мы хотели. У нас не получалось подбирать и перехватывать, что приводило к образованию свободных зон. Было много передач с флангов, а бороться тяжело, у них много больших ребят.

Функционально мы были готовы хорошо, и во втором тайме сумели прибавить. Видно было, что мы хотим достичь результата.

Ошибка Пятова? Это судьба вратаря – все запоминают твои ошибки, потому что они влияют на результат. Но ничего страшного".

Полузащитник Сергей Болбат:

"Хотели победить, добыть три очка. Сейчас все расстроены очень, что так и не получилось сделать этого. Каждое очко в группе Лиги чемпионов очень важное.

В конце матча могли выходить вперед, были шансы. Считаю, что мы больше упустили победу, чем сумели заработать одно очко".

Защитник Богдан Бутко:

"В первом тайме не всегда четко действовали тактически – давали много свободного пространства. Отсюда много моментов и много угловых с их стороны. Во втором тайме все поменялось. Тренер указал нам на наши ошибки и мы начали играть в свой футбол.

Мы готовились к сопернику и тактически, и физически. Знали, что команда – высокая. Мы проиграли много борьбы, открывали зоны и не вовремя садились в оборону. Наша атака не успевала садиться ниже после того как теряли мяч.

Хорошо, что забили и вырвали ничью. Могли еще забить и это было бы уже здорово. Но значит, сегодня результат закономерный. Была открытая игра – много ударов и с одной, и с другой стороны. Болельщикам такая игра, наверное, нравится".

Защитник Давид Хочолава:

"Мы провалили первый тайм, у "Хоффенхайма" было очень много моментов. Были моменты, когда в атаке они имели численное преимущество над нами. Думаю, что первый тайм мы ужасно сыграли, но во втором исправились. Хотели добыть три очка и начать турнир с победы.

Тренеры предупреждали, что если мы будем часто терять мяч, то у нас будут большие проблемы. Игроки "Хоффенхайма" убегали в атаку большими силами, по пять человек. Повторюсь, временами они даже получали численное большинство в атаке.

Мы давали им много свободных зон, часто проигрывали мячи, а когда уже шли прострелы с флангов, там тяжело было отобрать мяч, приходилось выбивать в аут или на угловой.

У нас установка была – встречать ниже и действовать на контратаках. "Хоффенхайм" атакует большими силами, и если отобрать мяч, то в обороне у них появляются свободные зоны. Ждали свой момент, старались действовать на контратаках".

Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Сергей Болбат, Давид Хочолава

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Football.ua, Канал Футбол

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