Обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2
За "горняков" голы забивали Исмаили и Майкон
С ничьи стартовал в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер". В первом туре группового турнира "горняки" в Харькове принимали немецкий "Хоффенхайм". Дважды по ходу встречи гости вели в счете, однако "Шахтеру" удалось отыграться. Второй гол за "горняков" забил Майкон, спустя пару минут после выхода на замену. Боевая ничья – 2:2.
"Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2
Голы: Исмаили (27), Майкон (82) - Гриллич (6), Нордтвейт (38)
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Майкон Барберан, 76), Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Тайсон, Жуниор Мораес
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Биттенкорт (Демирбай, 64), Шульц, Фогт, Нордтвейт, Гриллич, Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85), Жоэлинтон
Предупреждения: Жуниор Мораес (45), Алан Патрик (53), Ракицкий (77) – Гриллич (29)
Видео гола Гриллича
Видео гола Исмаили
Видео гола Нордтвейта
Видео гола Майкона
Обзор первого тайма "Шахтер" – "Хоффенхайм"
Обзор второго тайма "Шахтер" – "Хоффенхайм"
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