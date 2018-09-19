Обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2

С ничьи стартовал в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер". В первом туре группового турнира "горняки" в Харькове принимали немецкий "Хоффенхайм". Дважды по ходу встречи гости вели в счете, однако "Шахтеру" удалось отыграться. Второй гол за "горняков" забил Майкон, спустя пару минут после выхода на замену. Боевая ничья – 2:2.

"Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2

Голы: Исмаили (27), Майкон (82) - Гриллич (6), Нордтвейт (38)

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Майкон Барберан, 76), Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Тайсон, Жуниор Мораес

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Биттенкорт (Демирбай, 64), Шульц, Фогт, Нордтвейт, Гриллич, Салаи (Цубер, 75), Крамарич (Нельсон, 85), Жоэлинтон

Предупреждения: Жуниор Мораес (45), Алан Патрик (53), Ракицкий (77) – Гриллич (29)

Видео гола Гриллича





Видео гола Исмаили

Видео гола Нордтвейта

Видео гола Майкона

Обзор первого тайма "Шахтер" – "Хоффенхайм"

Обзор второго тайма "Шахтер" – "Хоффенхайм"