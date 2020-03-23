"Мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто": отношение россиян к коронавирусу глазами футболиста

Скандальный капитан сборной России и нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как проводит свой карантин, а также удивился отношением россиян к пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что одноклубника Ракицкого высмеяли за то, что он играл в футболке с собственным изображением.

"Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Ну луну еще не вою? Повою на балконе — и обратно. Но вот что меня поражает, так это, что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!"

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Прогноз Дзюбы на будущее и возобновление футбольного сезона в России не особо обнадеживает:

"Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда — пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе — пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится", — говорит Дзюба.

Отметим, что на данный момент в России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

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