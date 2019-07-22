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"Мы снимаемся с соревнований": Киев теряет скандальную футбольную команду

22 июля, 18:17

Год назад "Арсенал" взорвал интернет приглашением Раванелли, а теперь самоликвидируется из Первой лиги

Футбольный клуб "Арсенал-Киев" снимается с Первой лиги. Об этом "канониры" сегодня уведомили ПФЛ в своем письме. Там, в частности, говорится: "Общество с ограниченной ответственностью ФК "Арсенал" (Киев) сообщает вам, что Общим собранием участников общества принято решение снять команду с дальнейшего участия во Всеукраинских соревнованиях среди клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2019/2020". Предполагается, что место "Арсенала-Киева" в Первой лиге может занять запорожский "Металлург" из Второй лиги. 

Напомним, что в прошлом сезоне скандальный "Арсенал-Киев" был одним из главных ньюсмейкеров украинского футбола, пригласив на пост главного тренера знаменитого итальянца Фабрицио Раванелли. Однако позже Раванелли, оказавшийся на дне турнирной таблицы УПЛ, подал в отставку. При этом экс-нападающий "Ювентуса" заявил: "Мой контракт не выполнен. Вместо того, чтобы ценить меня, профессионализм нашей тренерской команды, были постоянные атаки со стороны президента клуба Пирича. Он не знает о трудностях, которые присутствуют в команде. Игроки жалуются о невыплате зарплат".

Впоследствии, по результатам чемпионата, "Арсенал-Киев" занял последнее место в УПЛ и вылетел из высшего дивизиона украинского футбола. "Канониры" усматривали в этом вину арбитров, якобы своими несправедливыми решениями лишившими команду важных турнирных очков.

Смотрите обзор последнего матча "Арсенала" в УПЛ-2018/2019

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, первая лига, ПФЛ

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SportArena

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