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"МЮ" – "Челси": онлайн полуфинала Кубка Англии

Воскресенье, 19 июля

Манчестер Юнайтед

20:00

Челси

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня в Англии определится второй финалист Кубка страны. Вчера "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити", а сегодня во втором полуфинале встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 20:00. Мы проводим текстовый онлайн матча "МЮ" – "Челси".

"МЮ" – "Челси"

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Сегодняшние соперники по Кубку Англии в чемпионате ведут борьбу за "бронзу" и места в Лиге чемпионов. За два тура до финиша Премьер-лиги у "Челси" 63 очка, у "МЮ" и "Лестера" – по 62. В ЛЧ от Англии отправляются четыре команды, а значит, кто-то из этой тройки ("Челси", "Лестер", "МЮ") останется в следующем сезоне без участия в самом престижном клубном турнире.

"МЮ" – "Челси": прогноз эксперта

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Еще один суперматч в рамках полуфинала Кубка Англии. Обе команды также жаждут заполучить трофей. Наставник "манкунианцев" Оле-Гуннар Сульшер даже пожаловался, что лондонцы имели на 48 часов для восстановления и подготовки больше, нежели его коллектив, что, по его мнению, нечестно. А все дело в том, что последний матч чемпионата "синие" провели во вторник, а "красные дьяволы" в четверг. Но, как бы там ни было, календарь уже не изменят.

"МЮ" набрал отличную форму и не проигрывает уже 19 матчей кряду, в частности, и восемь после карантина. Кроме того, "манкунианцы" борются за место в Лиге чемпионов, мечтают о кубковом трофее и продолжают участие в Лиге Европы.

Лондонцы забыли о компромиссах и прошли десятиматчевый отрезок без ничьих, добыв восемь побед. Фрэнк Лэмпард рассчитывает вывести свою команду в Лигу чемпионов и ведет ее на третьем месте, а также прекрасно понимает, что камбэк в противостоянии с "Баварией" в 1/8-й этого турнира вряд ли возможен. Поэтому Кубок Англии – для него лично возможность добыть первый трофей в роли тренера.

Букмекеры видят "МЮ" фаворитом этой встречи, хоть и с небольшим преимуществом. Но описанное выше – больше времени на восстановление лондонцев и стремление Лэмпарда к трофею – являются причинами поставить на победу "Челси" или же их проход в следующий раунд (в таком случае зайдет ставка, если основное время завершится вничью, но "синие" все же обыграют "Манчестер Юнайтед").

"МЮ" – "Челси": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "МЮ" в основное время равен 2.40, а на победу "Челси" он составляет 2.95, на ничью – 3.55.

Таким образом, вероятность результата матча в основное время: победа "МЮ" 40 процентов, ничья 27 процентов, победа "Челси" 33 процента.

Котировки на выход в финал, т.е. победу с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.78 – 2.11 в пользу "МЮ". Значит, вероятность выхода "красных" в финал Кубка Англии составляет 54 процента.

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей. С вероятностью в 52 процента сегодня их будет два или меньше.

ТОП-3 вероятных автора гола в каждой команде:

  • Маркус Рашфорд, "МЮ" – 3.15 (коэффициент на "забьет гол")
  • Антони Марсьяль, "МЮ" – 3.15
  • Тэмми Абрахам, "Челси" – 3.15
  • Бруну Фернандеш, "МЮ" – 3.75
  • Кристиан Пулишич, "Челси" – 3.75
  • Виллиан, "Челси" – 4.75

"МЮ" – "Челси": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе oll.tv.

До карантина "МЮ" в 1/8 финала разгромил на выезде австрийский "ЛАСК", ответная игра пройдет 5 августа в Англии. Смотрите обзор и все пять голов первого матча:

"Челси" успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв на своем поле "Баварии" со счетом 0:3. Теперь шансов на выход в четвертьфинал у англичан немного:

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прогноз онлайн анонс Манчестер Юнайтед Челси Лондон Кубок Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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