"МЮ" не выдержал конкуренцию с "Барселоной" и отказался от идеи покупки защитника "Аякса"
"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки трансфера 19-летнего голландского защитника
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от идеи приобретения защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что "МЮ" сделал предложение "Аяксу" по трансферу де Лигта и был готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов евро). Таким образом, английский клуб хотел перебить предложение испанской "Барселоны". Интересно, что transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
По информации источника Sky Sports, "МЮ" полагает, что де Лигт собирается переходить в испанский клуб, поэтому решил отказаться от борьбы за голландского футболиста.
Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, а "Аякс" стал чемпионом Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что "Аякс" стал сенсацией нынешней Лиги чемпионов. Голландцы дошли до полуфинала, по дороге в плей-офф выбив из турнира такие команды, как "Реал" и "Ювентус". В первом полуфинальном поединке против английского "Тоттенхэма" Де Лигт и компания на выезде одержали минимальную победу, а затем дома повели 2:0, но не смогли удержать победный для себя счет. Итог – поражение 2:3, причем победный гол гости забили на шестой добавленной минуте!
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