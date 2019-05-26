"МЮ" не выдержал конкуренцию с "Барселоной" и отказался от идеи покупки защитника "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки трансфера 19-летнего голландского защитника

Маттейс де Лигт. Фото: Reuters

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от идеи приобретения защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что "МЮ" сделал предложение "Аяксу" по трансферу де Лигта и был готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов евро). Таким образом, английский клуб хотел перебить предложение испанской "Барселоны". Интересно, что transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

По информации источника Sky Sports, "МЮ" полагает, что де Лигт собирается переходить в испанский клуб, поэтому решил отказаться от борьбы за голландского футболиста.

Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, а "Аякс" стал чемпионом Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что "Аякс" стал сенсацией нынешней Лиги чемпионов. Голландцы дошли до полуфинала, по дороге в плей-офф выбив из турнира такие команды, как "Реал" и "Ювентус". В первом полуфинальном поединке против английского "Тоттенхэма" Де Лигт и компания на выезде одержали минимальную победу, а затем дома повели 2:0, но не смогли удержать победный для себя счет. Итог – поражение 2:3, причем победный гол гости забили на шестой добавленной минуте!

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