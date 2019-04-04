На Диего Марадону завели дело за поддержку президента Венесуэлы

Известному аргентинскому тренеру грозит штраф в Мексике

Диего Марадона работает в "Дорадосе". Фото: AFP

На Диего Марадону завели дело за поддержку президента Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5bd/395/5ca5bd3957096.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5bd/395/5ca5bd3957096.jpg 2019-04-04T11:16:09+03:00 Футбол Известному аргентинскому тренеру грозит штраф в Мексике

Федерация футбола Мексики открыла дело по поводу высказываний Диего Марадоны в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства США.

Марадона на данный момент возглавляет мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа". После игры с "Тампико Мадеро" (3:2) Марадона на пресс-конференции заявил, что посвящает победу Николасу Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Он также назвал президента страны Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

В Федерации футбола Мексики сочли, что подобные слова нарушают этический кодекс организации. Теперь Диего Марадоне грозит штраф.

Напомним, в мае прошлого года Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Беларуси. В клубе Диего Марадона должен заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями. Однако затем он возглавил мексиканский клуб, сохранив при этом должность в Бресте.

Кстати, Диего Марадона признал, что употребляет наркотики. "В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я", – заявил Диего.

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