На Диего Марадону завели дело за поддержку президента Венесуэлы
Известному аргентинскому тренеру грозит штраф в Мексике
Федерация футбола Мексики открыла дело по поводу высказываний Диего Марадоны в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства США.
Марадона на данный момент возглавляет мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа". После игры с "Тампико Мадеро" (3:2) Марадона на пресс-конференции заявил, что посвящает победу Николасу Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Он также назвал президента страны Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.
В Федерации футбола Мексики сочли, что подобные слова нарушают этический кодекс организации. Теперь Диего Марадоне грозит штраф.
Напомним, в мае прошлого года Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Беларуси. В клубе Диего Марадона должен заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями. Однако затем он возглавил мексиканский клуб, сохранив при этом должность в Бресте.
Кстати, Диего Марадона признал, что употребляет наркотики. "В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я", – заявил Диего.
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