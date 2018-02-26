На Евро-2020 разыграют 371 миллион евро призовых

Чемпионат Европы в 2020 году впервые в истории пройдет в 12 разных городах

Общий призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщается на официальной странице УЕФА в микроблоге в Twitter.

"Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис рассказал, что 24 команды, которые примут участие в чемпионате Европы, разделят между собой 371 миллион евро призовых", – говорится в сообщении.

Сообщается, что каждый участник получит минимум 1,25 млн евро, а максимальная сумма составит 34 млн евро.

Кроме того, Теодоридис сообщил, что общая сумма финансовой помощи 55 входящим в УЕФА национальным ассоциациям за период с 2020 по 2024 год в рамках программы развития "хет-трик" достигнет рекордных 775,5 миллиона евро.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене (Германия), Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао (Испания), Дублине, Лондоне и Глазго.

Отметим, что ранее УЕФА сообщил, что квалификация ЧМ-2018 принесла организации 1 миллиард евро.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко гарантировал путевку на Евро-2020. Он уже призвал украинцев бронировать биилеты на финальную часть.