На Евро-2020 разыграют 371 миллион евро призовых

Вчера, 16:01

Чемпионат Европы в 2020 году впервые в истории пройдет в 12 разных городах 

Фото AFP
Фото AFP

Общий призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщается на официальной странице УЕФА в микроблоге в Twitter.

"Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис рассказал, что 24 команды, которые примут участие в чемпионате Европы, разделят между собой 371 миллион евро призовых", – говорится в сообщении.

Сообщается, что каждый участник получит минимум 1,25 млн евро, а максимальная сумма составит 34 млн евро.

Кроме того, Теодоридис сообщил, что общая сумма финансовой помощи 55 входящим в УЕФА национальным ассоциациям за период с 2020 по 2024 год в рамках программы развития "хет-трик" достигнет рекордных 775,5 миллиона евро.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене (Германия), Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао (Испания), Дублине, Лондоне и Глазго.

Отметим, что ранее УЕФА сообщил, что квалификация ЧМ-2018 принесла организации 1 миллиард евро.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко гарантировал путевку на Евро-2020. Он уже призвал украинцев бронировать биилеты на финальную часть.
футбол, УЕФА, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость "На Евро-2020 разыграют 371 миллион евро призовых". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото AFP

УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи

23 Февраля, 21:16

Болельщики "Спартака" спровоцировали беспорядки в Испании

Футбол

Фото AFP

УЕФА заработал на квалификации ЧМ-2018 один миллиард евро

Вчера, 14:11

Доходы организации за финансовый год выросли на 6%
Загрузка...

Футбол

Обыгравший "Динамо" клуб могут дисквалифицировать на 10 лет из еврокубков

16 Февраля, 13:35

Представитель Албании будет наказан за участие в договорных матчах

Владимир Прокопив

Ліга чемпіонів УЄФА: шлях до Києва

13 Февраля, 15:08

Футбол

Фото AFP

УЕФА возьмется за спонсоров "ПСЖ"

28 Января, 23:08

"ПСЖ" должен предоставить УЕФА финансовое обоснование по каждой сделке

Футбол

Семь килограмм серебра: представлен трофей Лиги наций

24 Января, 17:57

Кубок выполнен в виде флага, спускающегося вокруг флагштока
Загрузка...