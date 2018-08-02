На матче "Барселона" – "Бетис" планировался теракт

Террористическая группировка, организовавшая серию терактов в Каталонии 17 августа 2017 года, также собиралась атаковать стадион "Камп Ноу", сообщает El Periodico de Catalunya.

Теракт планировалось осуществить 20 августа, когда "Барселона" дома играла с "Бетисом" в рамках первого тура испанской Примеры. Информацию об этом нашли в телефоне одного из террористов.

Отмечается, что они купили экипировку "Барселоны", чтобы слиться с фанатами во время игры.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

Жертвами серии терактов стали полтора десятка человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Тогдашний защитник "Барселоны" Лука Динь принял участие в оказании первой помощи пострадавшим во время теракта в столице Каталонии. Динь взял воду и полотенца и спустился на площадь, чтобы вместе с добровольцами оказывать первую помощь пострадавшим.