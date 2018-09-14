На украинском ТВ появится проект про чемпионат Англии по футболу

"Check-in" – новый проект, который будет выходить до и после центрального матча английской Премьер-лиги, главной особенностью которого будет участие болельщиков в съемках. Именно они досконально знают все, что связанно с их любимым клубом и обладают свежим взглядом на футбольные события, но редко попадают в фокус телевизионных камер.

"Привлечение болельщиков в съемках футбольной программы для нас очень интересный эксперимент. Во-первых, они насытят эфир фанатским колоритом. Во-вторых, мы надеемся найти интересных людей, которые в последствии смогут стать новыми медийными личностями в мире футбола", – отметил шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Иван Гресько.

Первый выпуск проекта стартует уже в эту субботу, 15 сентября, в 14:00 на канале "Футбол 1" и будет обрамлять центральный поединок пятого тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" – "Тоттенхэм".

Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко попросил прощения у болельщиков "Вест Хэма". Лондонский клуб стартовал в чемпионате с четырех поражений подряд.