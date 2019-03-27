На выход: бывшего милиционера уволили с поста главного тренера "Ворсклы"
Василию Сачко не простили провал в чемпионате Украины, где его команда оказалась за бортом топ-шестерки
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Василий Сачко покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
27 марта утром руководство клуба провело с тренером встречу и они пришли к обоюдному решению об отставке.
В нынешнем сезоне "Ворскла" провалила главную задачу, которая стояла перед клубом: попасть в топ-шестерку по итогам первого круга УПЛ.
Сачко работал в "Ворскле" с 2013-го года, за это время команда трижды играла в еврокубках, а в предыдущем сезоне заняла третье место в чемпионате Украины.
Куда успешнее была карьера Сачко в "Ворскле" в качестве игрока. В финале Кубка Украины-2009 полтавчане встречались с "Шахтером". Несмотря на то что "горняки" были явными фаворитами матча, Сачко забил единственный гол и принес "Ворскле" первый в истории Кубок Украины.
Василий Сачко был уникальным футболистом для Украины. На заре своей карьеры он параллельно успевал работать в милиции. "Ловил наркоманов по углам", – рассказывал о нем "Сегодня" футбольный арбитр Игорь Комаревич, работавший тогда с Сачко в команде "Шахта Украина".
Это вторая тренерская отставка в украинской Премьер-лиге в нынешнем году. Ранее с поста главного тренера киевского "Арсенала" ушел Вячеслав Грозный, которого сменил Игорь Леонов.
Кандидатом в сменщики Сачко называют нынешнего наставника "Шахтера" U-21 Валерия Кривенцова.
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