Наберет ли Италия максимум очков: где смотреть ее матч отбора с Арменией

Встреча в Палермо, где итальянцы не проигрывают с 1964 года, начнется в 21:45

Италия играет с Арменией

Среди матчей понедельника в отборочной кампании чемпионата Европы встреча Италии и Армении вроде бы и не вызывает большой интерес. Однако у нее есть свои изюминки. Например, сможет ли Италия набрать максимум очков в квалификации Евро-2020. Сейчас у подопечных Роберто Манчини 27 пунктов после девяти поединков. Из групп, где выступает шесть команд, максимум, кроме итальянцев, имеют лишь бельгийцы. Вчера мы писали, что вратарь сборной Италии посетил затопленную Венецию.

Сборная Армении сейчас не выступает однозначным поставщиком очков, как бывало ранее. В частности кавказцы сумели обыграть Грецию на ее поле (!) – 3:2, а также в еще одном голевом матче справились дома с Боснией и Герцеговиной – 4:2. Так что армяне сейчас занимают третье место в группе J, опережая боснийцев со звездными Джеко и Пьяничем в составе.

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 9 9 0 0 28-3 27 2 ФИНЛЯНДИЯ 9 6 0 3 15-8 18 3 ГРЕЦИЯ 9 3 2 4 10-13 11 4 АРМЕНИЯ 9 3 1 5 13-16 10 5 БОСНИЯ 9 3 1 5 17-17 10 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 9 0 2 7 2-28 2

В сентябрьском матче с Италией армяне хоть и уступили дома 1:3, но сумели в той встрече открыть счет, а второй тайм играли в меньшинстве. Гости тогда склонили чаши весов в свою пользу лишь в концовке. Смотрите, как соперники сражались в первом круге в Армении

Кроме того, интересно, сможет ли Италия продолжить свою беспроигрышную серию в Палермо, которая длится с 1964 года. За 55 лет "Скуадра адзурра" тут выиграла пять раз, однажды завершив встречу вничью.

Смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2" (с 21:35) и платформе OLL.TV.

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