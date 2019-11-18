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Наберет ли Италия максимум очков: где смотреть ее матч отбора с Арменией

18 ноября, 15:15

Встреча в Палермо, где итальянцы не проигрывают с 1964 года, начнется в 21:45

Италия играет с Арменией

Италия играет с Арменией

Среди матчей понедельника в отборочной кампании чемпионата Европы встреча Италии и Армении вроде бы и не вызывает большой интерес. Однако у нее есть свои изюминки. Например, сможет ли Италия набрать максимум очков в квалификации Евро-2020. Сейчас у подопечных Роберто Манчини 27 пунктов после девяти поединков. Из групп, где выступает шесть команд, максимум, кроме итальянцев, имеют лишь бельгийцы. Вчера мы писали, что вратарь сборной Италии посетил затопленную Венецию.

Сборная Армении сейчас не выступает однозначным поставщиком очков, как бывало ранее. В частности кавказцы сумели обыграть Грецию на ее поле (!) – 3:2, а также в еще одном голевом матче справились дома с Боснией и Герцеговиной – 4:2. Так что армяне сейчас занимают третье место в группе J, опережая боснийцев со звездными Джеко и Пьяничем в составе.

N

Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ990028-327
2ФИНЛЯНДИЯ960315-818
3ГРЕЦИЯ932410-1311
4АРМЕНИЯ931513-1610
5БОСНИЯ931517-1710
6ЛИХТЕНШТЕЙН90272-282

В сентябрьском матче с Италией армяне хоть и уступили дома 1:3, но сумели в той встрече открыть счет, а второй тайм играли в меньшинстве. Гости тогда склонили чаши весов в свою пользу лишь в концовке. Смотрите, как соперники сражались в первом круге в Армении

Кроме того, интересно, сможет ли Италия продолжить свою беспроигрышную серию в Палермо, которая длится с 1964 года. За 55 лет "Скуадра адзурра" тут выиграла пять раз, однажды завершив встречу вничью.

Смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2" (с 21:35) и платформе OLL.TV.

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сборная Италии палермо Евро-2020 сборная Армении

Источник: Сегодня|Спорт

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