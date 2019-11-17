Резиновые сапоги вместо перчаток: вратарь сборной Италии уехал в затопленную Венецию

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма вместе с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной и мненеджером "Скуадоры Адзурры" Джанлукой Виалли прогулялись по Венеции и поддержали местных жителей после сильнейшего за 50 лет наводнения в городе. Ранее мы писали, что сумасшедшая Италия побила рекорд 80-летней давности.

После победы на сборной Боснии и Герцеговины (3:0) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, футболисты сборной Италии отправилась в Венецию, чтобы пообщаться с местными жителями и привлечь внимание к ужасному наводнению. Итальянская делегация обула резиновые сапоги и прогулялась по центральным улицам и площади Сан-Марко, где встретилась с горожанами.

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Отметим, что итальянцы уже гарантировали себе участие в Евро-2020, причем вышли с первого места, имея на данный момент отрыв в 9 очков от Финляндии. Завтра в заключительном туре квалификации апеннинцы в Палермо сыграют со сборной Армении. Сейчас сборная Италии переживает возрождение после провального отбора на ЧМ-2018.

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